2020-05-08T13:41:34+03:00
75 лет Великой Победы

Я помню! Я горжусь! - говорит о своем деде заместитель старшего судебного пристава Олег Ступаков

Белгородские приставы рассказывают о своих героических предках, ветеранах Великой Отечественной
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Накануне празднования Дня Победы в рамках проекта «Я помню! Я горжусь» заместитель начальника отдела-заместитель старшего судебного пристава Межрайонного отдела судебных приставов по ОУПДС УФССП России по Белгородской области Олег Ступаков рассказал о своем дедушке, участнике Великой Отечественной войны.

В 17 лет рядовым ушел на фронт

Иван Петрович Ступаков родился в 1926 году в поселке Расыпное Чистяковского района Сталинской области Украинской ССР. В сентябре 1943 года в возрасте 17 лет рядовым ушел на войну. В должности сапера 3-й инженерной роты 64-го отдельного мотоинженерного батальона 2-ой гвардейской танковой армии воевал на Украинском и 1-ом Белорусском фронтах.

В 1945 году во время Берлинской наступательной операции 2-ой гвардейской танковой армии необходимо было переправить через канал технику и личный состав. Боевую задачу по сооружению переправы поручили воинской части, в которой воевал Иван Ступаков.

6 часов в ледяной воде

Из наградного листа рядового Ступакова: «При постройке моста через Паретц-Нацен в течении 6 часов в холодной воде рядовой Ступаков укладывал прогоны, насадки, настил, не прекращая работы даже во время налета авиации. Вплавь он переплавлял настилы на противоположный берег. Руки сводила судорога от холода и долгого пребывания в воде, но он вновь и вновь плыл, направляя багром лесоматериал на противоположный берег. Мост был готов в срок и в этом немалая заслуга рядового Ступакова. Во время наступления при прорыве обороны немцев под Потсдамом он показал себя бесстрашным и инициативным бойцом. Из автомата убил 4 немцев».

Награды за проявленное мужество и героизм

Иван Ступаков был представлен к ордену «Великая Отечественная война» II степени. Но вышестоящее командование приняло решение за его подвиг наградить его орденом «Славы» II степени. За проявленное мужество и героизм в годы войны Иван Петрович также награжден орденом «Великой Отечественной войны» II степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина».

ИСТОЧНИК KP.RU

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