«Отказалась от таблеток, рекомендованных ВОЗ»: уроженка Белгорода, заразившаяся коронавирусом, рассказала о своем лечении

Больных коронавирусом боятся, как огня. Соседи пишут жалобы во все инстанции и устраивают травлю даже тем, у кого его только подозревают. Естественно, многие из заболевших тщательно скрывают свой диагноз даже после выздоровления, но есть и те, кто решил рассказать о нем.

Уроженка Белгорода рассказала корреспонденту «КП» о том, как узнала о заражении коронавирусом, как протекает ее лечение.

«У вас точно нет никакого коронавируса»

Девушка недавно переехала в Москву. А неделю назад у нее подтвердился коронавирус. Все началось с того, что у белгородки заболели голова и горло, поднялась температура. Состояние было похоже на обычную ОРВИ, отличалось оно только сильной усталостью и слабостью 24/7. Через три дня после того, как наша героиня почувствовала первые симптомы, она позвонила в скорую.

- Приехали врачи в обычных масках и даже без перчаток. Сделали экспресс-тест, взяли мазок изо рта и носа, объяснив, что это лишь формальность, и я, скорее всего, не болею коронавирусом. Более того, мне разрешили выходить на улицу через два дня, если мне не перезвонят и не сообщат о положительном результате. Паники и волнения не было совсем, потому что врачи «скорой» уверили меня: «У вас точно нет никакого коронавируса, расслабьтесь. Пару дней полежите дома и все», - вспоминает заболевшая.

Прошло около недели, и девушке позвонили из Роспотребнадзора.

- Я была на работе. Поехала туда за пропуском. Голос из трубки попросил меня срочно вернуться домой и сообщил, что там уже находятся медики, которые сделают мне повторный тест. Я поняла, что все серьезно. Стала переживать за близких, с кем контактировала за последние 10 дней. За себя - нет. Сидя в метро, я ощутила эту «гражданскую ответственность». Забилась в угол вагона, была в маске, перчатках, капюшоне, укутанная по уши. Понимала, что сейчас я представляю колоссальную опасность для всех, кто может сесть рядом. Благо метро сейчас почти всегда пустое. Рядом никого не было, - делится девушка.

Уже дома нашу героиню сфотографировали для того, чтобы внести в базу данных и следить за ее перемещениями.

- Соседей обо мне, кстати, сразу предупредили, они достаточно адекватно восприняли. Позже позвонили из Министерства здравоохранения и оперативного штаба, выясняли, с кем я контактировала, ездила ли на такси и так далее, - говорит заболевшая.

«Лечение носит экспериментальный характер»

Тем временем состояние девушки начало усугубляться. Появился сухой кашель, она чувствовала сдавленность в груди, заложенность носа, потеряла обоняние и перестала чувствовать вкус. Врачи уже потом пояснили ей, что последний симптом появляется почти у всех заразившихся Covid-19.

Затем к ней должен был прийти участковый терапевт, который назначает лечение, учитывая форму и симптоматику заболевания.

Вместо одного врача к ней приехали сразу двое. С собой они захватили целый чемодан медикаментов и шприцев, а также документ, в котором указаны два препарата, рекомендованные ВОЗ для лечения Сovid-19.

- Их названия мне очень сложно вспомнить, но я точно скажу - концовка на «вир» и «пир». Доктора уточнили, все ли мне ясно из бумаги и добавили: «Данное лечение носит экспериментальный характер», - рассказывает девушка.

Наша героиня от лекарств отказалась и поинтересовалась, что ей делать в таком случае. Медики рекомендовали ей пить много воды, травяного или черного чая с лимоном или вареньем. (До 3,5 литров в день). При повышении температуры принимать парацетамол. Также, по желанию, ей предложили пить поливитамины и лечить симптомы - кашель, заложенность носа - привычными средствами.

- Единственный запрет в отношении препаратов, по словам медиков, - ибупрофен, так как, по мнению некоторых экспертов, его противовоспалительный компонент может снижать эффективность иммунной системы человека в борьбе с вирусом. Меня такой формат лечения устроил и даже немного успокоил, ведь если рекомендации из серии «тёплое питье» и «спокойствие» работают даже в ситуации с коронавирусом, значит, все может быть не таким уж и страшным, - делится белгородка. - Сейчас каждый день мне звонят из оперативного штаба по профилактике коронавируса и спрашивают, как меняется и меняется ли в принципе мое самочувствие. Госпитализировать меня не стали. Такую меру применяют лишь к пациентам с тяжелым течением болезни. Мой случай медики называют легким, и, конечно, для меня это большая радость, если можно так сказать в сложившейся ситуации.

«Предупреждаю курьеров о том, что болею»

Коронавирус внес серьезные корректировки в быт белгородки. Теперь она заказывает продукты и таблетки онлайн. А мусор девушка теперь выбрасывает в маске и перчатках, которые затем выкидывает дома.

- Всегда прошу бесконтактную доставку и обязательно пишу в комментариях к заказу, что болею, чтобы курьер лишний раз не касался дверей, а просто поставил пакет и ушел. Я даже с ним не пересекаюсь. Он звонит, говорит, что пришел, я прошу оставить продукты и уходить. Мусор выбрасываю в мусоропровод - живу на первом этаже, и он прямо перед входом в тамбур, - делится заболевшая.

«Каждый сантиметр сейчас опасен»

Девушка считает, что понять, где и как ты заразился коронавирусом, невозможно.

- Сейчас я живу в эпицентре эпидемии в стране - здесь каждый сантиметр опасен. Может быть метро, может быть работа. А может - продуктовый. Людей без масок много, и они нередко кашляют и чихают, - поясняет заболевшая.

После того, как девушка рассказала в своих соцсетях о том, что заболела, ей начали приходить сообщения со словами поддержки и пожеланиями скорейшего выздоровления.

- Я получила столько приятных сообщений, сколько не получала, кажется, даже в день своего рождения. Мне хочется поблагодарить вас и в очередной раз порадоваться тому, что меня окружают столько светлых, искренних, добрых людей. Стало быть, я этого заслуживаю. Спасибо вам, вы и есть самое лучшее лекарство от любой, даже такой приставучей болячки, как коронавирус, - рассказала заболевшая.

Девушка также отметила, что несмотря на довольно сносное течение болезни, общее состояние у нее не из лучших, поэтому она попросила всех оставаться дома и беречь здоровье.