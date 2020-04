Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 20 апреля 2020: Домашние питомцы как средство от депрессии

Повезло тем белгородцам, кто имеет домашних питомцев. И гулять с ними можно, даже оговорено отдельным пунктом при режиме самоизоляции. И подзарядиться позитивом. А вот в белгородском Центре помощи бездомным животным «Пойдем домой» пошли дальше.

Устроить фотосессию «#МЫ_ДОМА» о себе и своих питомцах

COVID-19 странным образом меняет сознание людей. К примеру, в Нью-Йорке организации по защите животных Muddy Paws Rescue и Best Friends Animal Society сообщили, что приюты, с которыми они работают, почти полностью опустели: скучающие на карантине горожане разобрали всех собак и кошек. Стали на 70% чаще забирать питомцев и в Лос-Анджелесе. В благотворительной организации Best Friends подтвердили эту информацию. «Мы сами наблюдаем, как люди массово приходят за животными», — сказала исполнительный директор Best Friends Джули Касл.

В Англии за последнее время из сети приютов для животных «Баттерси Хоум», расположенных на юго-востоке Великобритании, разобрали почти всех домашних животных, сообщает The Telegraph. Так, всего за одну неделю оттуда взяли 86 собак и 69 кошек, что почти в два раза больше по сравнению с той же неделей прошлого года.

А чем хуже белгородцы? Видимо так подумали учащиеся творческого объединения «Кинолог» белгородского Дворца детского творчества, а еще по совместительству волонтеры Центра помощи бездомным животным «Пойдем домой!» И решили, что в условиях самоизоляции самое время устроить фотосессию с домашними питомцами. Это, уверены они, поможет отвлечься от «удаленки» из школьных домашних заданий и кинологических тестов. И также зарядит позитивом, которого так не хватает сегодня.

Организаторы фотосессии решили не ограничиваться узким кругом участников. Они пригласили поучаствовать жителей Белгорода со своими домашними любимцами. И тех владельцев, у которых животные появились с помощью волонтерского проекта «Пойдем домой!», и тех, кому такая затея придется по душе.

Как это сделать, лучше узнать в группе «Пойдем домой» ВКонтакте. Организаторы такой акции уверены, что всем участникам, и двуногим, и четвероногим, хорошее настроение гарантировано.

В регионе за сутки выявлено 9 новых случаев заболевания COVID-19

Позитив нужен, ведь пик заболеваний, увы, еще только впереди. А усталость от пребывания в замкнутом пространстве, невозможность вести привычный образ жизни никак не способствует хорошему настроению. По информации областного оперативного штаба на 19 апреля в регионе выявлено еще 9 новых случаев заболеваний. Наибольшее количество заболевших приходится на Вейделевский район — 17 человек, следом идут Белгород, где 16 заболевших, Валуйский городской округ — 13 заболевших, Старооскольский городской округ — 10 заболевших. Всего в регионе на 19 апреля по данным оперштаба выявлено 91 случай заболеваний COVID-19.