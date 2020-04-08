Белгородцев предупреждают: активизировались мошенники!

Как ранее сообщалось представителями Белгородэнергосбыта, работы по замене приборов учета электроэнергии, ограничению режима энергопотребления и съему контрольных показаний до 30 апреля приостановлены. И мошенники не дремлют! В частности, на улице Черняховского областного центра появились неизвестные лица, предлагающие доверчивым гражданам аналогичные услуги. Они просят разрешения войти в дом, провести работы по замене электросчетчика и подписать документы.

А на улице Щорса вновь активизировались продавцы реле - «понижающих напряжение в сети». И ведут себя довольно смело: заявляют, что жильцы многоквартирных домов скоро сами будут просить их сделать замеры напряжения за большие деньги, но будет поздно.

Потребители электроэнергии, опасаясь распространения инфекции, обратились в компанию и справедливо выразили возмущение. Однако дело не только в сохранении здоровья. Ведь к официально работающей организации вышеуказанные товарищи не имеют никакого отношения!

- Расскажите родным, друзьям и знакомым о том, что все сотрудники сбытовой компании имеют служебные удостоверения. При возникновении подобных ситуаций обязательно требуйте этот документ. Можно уточнить информацию о сотруднике и его полномочиях, обратившись в Контакт-центр по номеру (4722) 23-08-49. И не разрешайте непрошеным визитерам никаких действий со счетчиком и электропроводкой, - предупреждают жителей региона в пресс-службе компании.