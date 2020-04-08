2020-04-08T15:38:36+03:00
Экономика

ВТБ начал выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям в регионах

С 8 апреля банк предоставляет малому бизнесу и микропредприятиям краткосрочные кредиты на выплату зарплаты сотрудникам
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Программа государственной поддержки предназначена для малых и микропредприятий из отраслей, наиболее пострадавших в результате COVID-19. Первые кредиты под 0% будут предоставляться клиентам банка на срок до 6 месяцев, в дальнейшем планируется увеличение сроков финансирования до 12 месяцев, с частичным субсидированием процентной ставки на первый шестимесячный период.

При расчете суммы займа учитывается количество сотрудников, МРОТ, районный коэффициент в субъекте, где зарегистрирован заемщик, ставка по взносам с заработной платы. Для оформления заявки достаточно упрощенного пакета документов, рассмотрение происходит за один рабочий день. Залоговое обеспечение не требуется.

- В условиях распространения коронавируса наиболее пострадавшим сегментом бизнеса стали малые и микропредприятия, которые оказались в очень сложной ситуации, часто на грани выживания. Как социально ответственный банк мы понимаем, насколько важно своевременно оказать помощь таким клиентам. И они могут на нее рассчитывать. 31 марта в Москве мы уже реализовали пилотные выдачи беспроцентных кредитов на выплату зарплат сотрудникам, а сегодня начинаем принимать заявки во всех регионах страны. Кроме государственных, ВТБ также готов предложить предприятиям и собственные эффективные программы реструктуризации и поддержки бизнеса. На сегодняшний день к нам поступило уже более 1500 таких обращений от клиентов. Мы уверены, что предлагаемые нами меры помогут им в этот непростой период сохранить свой бизнес, - отметил Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления ПАО Банк ВТБ.

ВТБ готов предложить различные решения для помощи среднему и малому бизнесу: специальные льготные продукты рефинансирования текущей задолженности, реструктуризацию действующих кредитов как по основном долгу, так и по процентам и комиссиям. Помимо этого, заемщикам могут быть предоставлены кредитные каникулы.

На сайте банка создан специальный раздел поддержки предпринимателей vtb.ru/stayhome. На его страницах размещены ответы на актуальные вопросы, собрана информация о продуктах и дистанционных сервисах, о выгодных предложениях партнеров, которая поможет малому и среднему бизнесу продолжать работать эффективно, оставаясь дома.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Белгородские пенсионеры получат свои денежки досрочно
Завдетсадом в Алексеевке Белгородской области похитила порядка 300 тысяч рублей
Волонтеры Белгородского госуниверситета помогают белгородцам с продуктами и медикаментами
Потребители «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» могут получить услуги онлайн
В Wink 10 апреля состоится премьера новой песни Полины Гагариной «Небо в глазах»
ВТБ: россияне на треть сократили свои траты в период самоизоляции
Tele2 второй год подряд завоевывает «Оскар» в клиентском обслуживании
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко отмечает юбилей
Белгородские ученые удостоены грантов Российского научного фонда
Банк УРАЛСИБ реализует комплекс мероприятий по поддержке клиентов
Белгородские медики развеяли миф о том, что COVID-19 опасен только для пожилых
В Белгородской области резко участились случаи ландшафтных пожаров
Белгородцев пригласили к участию в международном поэтическом марафоне
В Белгороде за минувшие сутки COVID-19 заболело 2 человека
Новинка в Wink: «Джентльмены» в правильном переводе Гоблина
Белгородца заставили оплатить штраф за пьяную езду
Уровень удовлетворенности клиентов Tele2 качеством сервиса составил 95%
В число выздоровевших от короновирусной инфекции попал белгородец
Неделя науки в Белгородском госуниверситете пройдет в дистанционном режиме
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам, накопительным счетам и картам с начислением процентов на остаток
ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона
В Белгороде парковки пообещали сделать бесплатными
Сбербанк бесплатно продлевает договоры аренды индивидуальных сейфов
Сегодня в Белгородской области воздух прогреется до 14 градусов тепла
В Белгородской области готовят дополнительные койки для больных коронавирусом