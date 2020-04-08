Белгородский учитель проецирует картины с призывом «Сидите дома!» на стены многоэтажки

Учитель из Строителя Яковлевского района Белгородской области Никита Шумаков каждый вечер проецирует на стены многоэтажки картинки с призывами к горожанам к самоизоляции. Сюжеты, которые он создает сам или скачивает из Интернета, напоминают белгородцам, что изоляция и карантин — не повод для негатива. Вместе с тем он в оригинальной форме напоминает, что соблюдать установленные правила должен каждый.

Оригинальные сюжеты, пишут в соцсетях, появляются каждый вечер на стене многоэтажного дома №8 по улице Центральной в городе Строитель. Они каждый раз разные, к примеру: «Сиди дома, гладь кота!, «Сидите дома, спасайте мир, будьте добрее!». Была как-то и цитата из Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку» с портретом автора в медицинской маске.

Фото из архива Никиты Шумакова.

"КП" Никита рассказал, что, когда вокруг столько негатива, когда большинство белгородцев сидят по домам, отрезанные от привычных друзей, лишенные живого общения, хочется добавить в их жизни нотку позитива.

- Я решил подарить каждому, кто увидит мою проекцию, минуту позитива. Идеи либо сами приходят в голову, либо что-то нахожу интересное в Интернете. А по поводу кота... Внимание нужно уделять всем, кто остался дома, как родным, там и домашним животным, - говорит автор оригинальных проекций.

Никита Шумаков продолжает в эти дни работать, занимается дистанционно с учениками. И уверен, что позитив нужно дарить всем, кто нас окружает. Особенно в эти дни.