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Белгородский учитель проецирует картины с призывом «Сидите дома!» на стены многоэтажки

Изображения учителя информатики из Строителя призывают горожан к самоизоляции
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородский учитель проецирует картины с призывом «Сидите дома!» на стены многоэтажки. Фото из архива Никиты Шумакова.Белгородский учитель проецирует картины с призывом «Сидите дома!» на стены многоэтажки. Фото из архива Никиты Шумакова.
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Учитель из Строителя Яковлевского района Белгородской области Никита Шумаков каждый вечер проецирует на стены многоэтажки картинки с призывами к горожанам к самоизоляции. Сюжеты, которые он создает сам или скачивает из Интернета, напоминают белгородцам, что изоляция и карантин — не повод для негатива. Вместе с тем он в оригинальной форме напоминает, что соблюдать установленные правила должен каждый.

Оригинальные сюжеты, пишут в соцсетях, появляются каждый вечер на стене многоэтажного дома №8 по улице Центральной в городе Строитель. Они каждый раз разные, к примеру: «Сиди дома, гладь кота!, «Сидите дома, спасайте мир, будьте добрее!». Была как-то и цитата из Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку» с портретом автора в медицинской маске.

Фото из архива Никиты Шумакова.

Фото из архива Никиты Шумакова.

"КП" Никита рассказал, что, когда вокруг столько негатива, когда большинство белгородцев сидят по домам, отрезанные от привычных друзей, лишенные живого общения, хочется добавить в их жизни нотку позитива.

- Я решил подарить каждому, кто увидит мою проекцию, минуту позитива. Идеи либо сами приходят в голову, либо что-то нахожу интересное в Интернете. А по поводу кота... Внимание нужно уделять всем, кто остался дома, как родным, там и домашним животным, - говорит автор оригинальных проекций.

Никита Шумаков продолжает в эти дни работать, занимается дистанционно с учениками. И уверен, что позитив нужно дарить всем, кто нас окружает. Особенно в эти дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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