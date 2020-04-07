Поддержать слабое звено, но не рвать цепочку

«Мы понимаем, в каком тяжелом положении оказались отдельные слои населения, такие как, например, многодетные и малоимущие семьи, в связи со снижением уровня реальных доходов», - подчеркивают в компании. В соответствии с постановлением Правительства России № 424 от 2 апреля 2020 года, не будут начислять пени за просрочку платежей, вызванных текущей эпидемиологической ситуацией.

Если обстоятельства сложились так, что в данный момент вы не можете производить своевременную оплату или погасить образовавшуюся задолженность – позвоните в Контакт-центр Белгородэнергосбыта по телефону (4722) 23-08-49. Вместе мы найдём выход из любой ситуации! – призывают белгородцев.

Однако ресурсоснабжающие организации не получили никаких послаблений при расчетах с партнерами. К примеру, собирая платежи, Белгородэнергосбыт перечисляет львиную долю средств производителям электроэнергии и сетевой компании, которая доставляет электроэнергию до вашего дома. При отсутствии оплаты за потребленную электроэнергию по счетам, возникает угроза для расчетов сбытовой компании на оптовом рынке, от своевременности которых зависит надежное энергоснабжение всех потребителей Белгородской области.

В современном мире всё взаимосвязано. Постановление правительства выпущено в целях поддержки социально незащищенных слоев населения. При отсутствии же финансовых проблем абонентов просят производить своевременную оплату электроэнергии.