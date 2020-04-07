2020-04-07T11:08:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Белгородской области на 7 апреля 2020 года составило 14 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Белгородской области на 7 апреля 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших коронавирусом в Белгородской области на 7 апреля 2020 года составило 14 человек.Число заболевших коронавирусом в Белгородской области на 7 апреля 2020 года составило 14 человек.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Белгородской области на 10.30 7 апреля выявлено 3 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Стопкороновирус.рф. Число заболевших в регионе на сегодня составляет 14 человек. В целом же по России впервые за всю историю пандемии число заболевших за сутки перевалило за тысячу человек — инфекция за минувший день выявлена у 1154 человек. В целом же количество заболевших по России достигло 7 497 человек.

У наших соседей по Центральному Черноземью в числе «лидеров» по заболеваниям COVID-19 — Липецкая область, где число заболевших на сегодняшний день составило 26 человек. Далее следует Воронежская область (23 человека), Тамбовская область (15 человек), Орловская область (12 человек). Меньше всего заболевших у наших соседей в Курской области — 4 человека.

Минздрав отмечает, что резко увеличилось количество молодых заболевших россиян. Рост числа молодых пациентов, у которых подтвердился диагноз COVID-19, связан с игнорированием правил самоизоляции и выездами на природу, считают в Минздраве.

В целом по России увеличилось и количество умерших пациентов. За минувший день погибло 11 человек. Всего из жизни ушли 58 россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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