2020-04-03T17:29:56+03:00
Общество

Wink выпускает первые три фильма в эксклюзивном переводе Кураж-Бамбей

Денис Колесников перевел комедии «Сорокалетний девственник», «Соседи на тропе войны» и фантастическую картину Стивена Спилберга «Инопланетятин»
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Напомним, что в январе 2020 года «Ростелеком» и Денис Колесников объявили о старте сотрудничества.

«Сорокалетний девственник» — это комедия про застенчивого Энди Стицера, у которого никогда не было девушки. Он очень одинок, его лучшие друзья — это большая коллекция героев комиксов, компьютерные игры и караоке. Когда коллеги узнают, что Энди девственник, они стараются решить эту проблему любыми возможными способами. Отличный легкий фильм для того, чтобы отдохнуть и поднять себе настроение.

Еще одна комедия в Wink в эксклюзивном переводе Кураж-Бамбей, — «Соседи на тропе войны». Сюжет основан на противостоянии супружеской пары с маленьким ребенком с одной стороны и безбашенной студенческой компанией — с другой. Молодежь регулярно закатывает ночами развязные вечеринки с морем алкоголя и громкой музыкой. Семья не планирует сдаваться и всеми способами пытается выселить нежелательных соседей.

Легендарный фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин» — самая добрая и трогательная кинолента о контактах человечества с пришельцами, идеально подойдет для просмотра в кругу семьи. Это история о дружбе мальчика и инопланетянина, которая завоевала четыре премии «Оскар» и больше десяти лет занимала первую строчку рейтинга самых кассовых фильмов в истории американского кинопроката. Самое время пересмотреть классику в новом переводе Кураж-Бамбей.

Денис Колесников также представил в Wink свою авторскую программу «Сезон сериалов», где он рассказывает о главных новостях в мире кинематографа и о том, какие новые сериалы стоит посмотреть.

Wink — цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 250 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (всего 25 000 позиций).

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