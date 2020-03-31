Разработка белгородцев отправляется в Эмираты

Уникальное оборудование, нивелирующее урон экологии от нефте- и газодобывающих отраслей, вызвало огромный интерес у российских и международных компаний многих нефтедобывающих стран мира. Национальная нефтедобывающая компания Объединенных Арабских Эмиратов «ADNOC» не только приглашает белгородцев на аккредитацию в Абу-Даби, но и планирует внедрять их установку на всех территориях присутствия.

Так неужели только арабские эмиры понимают масштаб вреда отходов бурения и выгоду предложения наших земляков?..

Чем будем удивлять?

Достигнутые договоренности с ОАЭ – это перспектива осени нынешнего года. А еще, бесспорно, белгородский вклад в выполнение задач нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Напомним, в прошлом году регион доказал эффективность работы местных предприятий, впервые присоединившись к конкурсу «Лучший экспортер года».

Но стоит вернуться к началу: что ж такое уникальное по мнению мировых экспертов по нефтедобыче и защитников экологии предлагают белгородцы?

Есть такой неравнодушный человек, специалист высочайшего класса – Владимир Гаргома. Поработав во многих странах мира и набравшись бесценного опыта в ведущих международных компаниях, он решает построить собственную установку по переработке отходов бурения. В 2014 году четыре энтузиаста разных специальностей из России, Украины и Норвегии объединяются и уже в марте следующего года в Томске получены первые положительные результаты испытаний небольшой Индукционной Термической Десорбционной Установки. И в том же году норвежская компания принимает решение об изготовлении на основе разработок команды Владимира и с ее участием собственной большой установки по переработке промышленных нефтесодержащих отходов.

Эксперты уверены: у белгородского продукта есть масса преимуществ.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

- Работая в Норвегии, мы получили колоссальный опыт, - говорит Владимир Анатольевич, ныне возглавляющий созданную им в Белгороде инженерную компанию «PMI Solutions». – В свое время мне довелось работать с различным иностранным оборудованием, внимательно изучить проблемы и возможности его рационализации. В мире можно буквально по пальцам перечесть компании, которые занимаются производством подобных агрегатов. Мы учли весь имеющийся опыт, параллельно приглашая инженеров, работавших в Алжире, Индии, Казахстане, Великобритании и других странах, а также тех, кто непосредственно эксплуатирует подобное оборудование. Так нам удалось создать эффективный во всех отношениях образец.

В 2019 году контракт с Норвегией завершился. Вместе с единомышленниками Владимир начал работу над созданием новой установки уже в Белгороде. И за возможность вести полноценную работу на территории региона вся команда выражает большую благодарность Департаменту экономического развития области и лично его руководителю, заместителю губернатора Олегу Абрамову. «Олег Васильевич увидел в нашей идее потенциал, благодаря этому мы у себя дома делаем дело, которое любим сами, и знаем, что наша продукция будет востребована во многих странах мира. Прежде всего, хотелось бы принести пользу у себя дома и передавать в России накопленный за 20 лет мировой опыт», - говорит Владимир.

В 2019 году работой белгородцев заинтересовался московский инвестор. После тщательного мониторинга рынка, было принято решение о создании производства именно на Белгородчине. А, благодаря созданным в промпарке «Северный» условиям, партнёры приняли решение и дальше развивать здесь масштабное производство. Собственных средств на всё пока не хватает - привлекаются кредиты, но есть надежда на помощь области.

На данный момент установка практически собрана и скоро планируются ее испытания в Удмуртии – различных видов шлама на местном полигоне в избытке, что сделает спектр тестов максимально широким. Туда же и пригласят всех заинтересованных, чтобы воочию оценить возможности белгородской новинки.

Отходы нефтяной отрасли - фатальны для экологии. Но и их можно переработать.

В чем преимущество?

- У белгородского продукта есть масса преимуществ, - подчеркивает руководитель производства Константин Шаполов. – В первую очередь, она мобильна. Ее можно развернуть прямо посреди пустыни и сделать это быстро: 5-7 дней, в отличие от нескольких недель для образцов, действующих сегодня на крупных зарубежных заводах. Значительно удешевлен и сокращен по срокам ремонт, да и производительность рассчитана максимальная: установка работает 24 часа 27 дней в месяц, останавливается на 3 дня для передачи смены и инспекции, а затем по новому кругу. Если говорить просто о сложном: приобретение нашей установки окупается в период от 9 месяцев до полутора лет, а ее стоимость - ниже зарубежных аналогов в 1,5 - 2 раза.

Вопросы удобства в эксплуатации и ремонтопригодности установки являются одними из важнейших, подчеркивает Владимир Гаргома. Особенно в российских условиях, когда месторождение может находиться в тысячах километрах от налаженной инфраструктуры.

С другой стороны, белгородское оборудование идеально подходит для работ на судах в Арктике и в условиях шельфового бурения. Команда Владимира работала над такими задачами в Норвегии, однако разработки были заморожены. До сих пор в мире не был реализован ни один подобный проект! - и это преимущество может вывести белгородцев в лидеры. Установка являет собой пример практически нулевого воздействия на экологию и соблюдения всех мировых стандартов (не только более строгих по сравнению с отечественными, но и, временами, просто драконовских).

Установка - пример практически нулевого воздействия на экологию и соблюдения всех мировых стандартов.

- Одна из наиболее серьезных экологических проблем - это загрязнения, связанные с газовой и нефтяной отраслью, где производственно-технологические отходы бурения содержат множество химических реагентов, - подчеркивает представитель компании-инвестора «PMI Systems», директор по развитию Дмитрий Панин. – За рубежом ответственность за утилизацию буровых отходов полностью лежит на тех, кто их генерирует. За глубокую переработку платят хорошие деньги. В России же операторы нефте-газодобычи передают их подрядчикам, имеющим лицензию. В этом вся беда – в отсутствии контроля и полной ответственности. К счастью, в нашей стране сегодня ужесточились экологические требования. И создаваемые в Белгороде установки изначально разработаны с тщательным контролем на входе и на выходе. По сути, важен не только объем переработки, но и ее качество!

Что дальше?

- Настрой пока достаточно оптимистичный: достигнута договоренность, чтобы мы стали резидентом «Сколково», ведется подготовка документации на соискание гранта Белгородского регионального ресурсного инновационного центра, тесные контакты связывают нас с Центром поддержки экспорта, благодаря которому мы рассчитываем на участие в международных выставках, - рассказывает Владимир Гаргома. – Сегодня мы ведем речь о проектной мощности в 5-7 установок ежегодно. Нужно признать, что без поддержки наше небольшое предприятие не справится. Но мы уверены: нас узнают, заинтересуются оборудованием – ведь в нем заложен действительно большой потенциал и для развития экономики, и для сохранения экологии. Наверное, это прозвучит высокопарно, но совершенно искренне: так хочется сделать что-то полезное и важное для родной земли!

Как это работает?

Процесс термической десорбции - это высокотемпературная обработка отходов без доступа кислорода и без сжигания, что практически исключает вредные выбросы. На выходе отходы разделяются на три фракции: углеводороды, техническая вода и твёрдая фаза.

До и после: загрязненный нефтепродуктами шлам превратился в масло, воду и исходник для стройматериалов.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Очищенная углеводородная фаза – это нефть, жидкий парафин, дизель, синтетические и минеральные масла, которые могут использоваться для питания самой установки, или приносить «живые» деньги путем сдачи на нефтеперерабатывающие заводы. Вода, пройдя очистку, применима в процессе подготовки исходного шлама или для нужд нефтедобычи. А твердая фаза - прессуется в брикеты (пеллеты) или смешивается с песком, для дальнейшего использования, к примеру, в дорожном строительстве.

Безотходное, сохраняющее экологию производство! Особенно, если посмотреть, что именно перерабатывает установка: буровой шлам, загрязненный нефтепродуктами грунт, донные отложения резервуаров хранения нефти. Кроме того, технология применима и для переработки других видов отходов - например, в отрасли АПК.