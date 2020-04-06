Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 6 апреля 2020: Рекомендации губернатора не использовать личный транспорт обернулась штрафами

Последние новости на 6 апреля, связанные с COVID-19, как-то все о транспорте. Может потому, что на улицах белгородцев-пешеходов заметно поубавилось, а вот личных авто — полно. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко рекомендовал не использовать личный транспорт. Но его рекомендации для некоторых водителей сразу же обернулись штрафами. Правда, в ГИБДД пообещали, что больше так делать не будут.

Еще одно нововведение, связанное с COVID-19 и транспортом, значительно очистит область. Отныне все мусоровозы в обязательном порядке обрабатываются дезинфицирующим средством, причем после каждого рейда. Сверкающая чистота идет бонусом.

Евгений Савченко рекомендовал не использовать личный транспорт

В документе, подписанном губернатором Евгений Савченко «О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области» от 3 апреля прописано, что необходимо приостановить передвижение транспортных средств. Исключение составляет только транспорт межрегиональных перевозок и спецслужб.

Правда, как и режим самоизоляции, этот документ носит рекомендательный характер. При этом, согласно документу, передвигаться разрешено грузовым и специальным транспортным средствам; транспорту системообразующих организаций (ИП) и поставщиков для этих самых организаций; транспорту поставщиков материалов, комплектующих и оборудования для объектов, установленных правительством области.

Подчеркнем, документ не содержит запрета в отношении личного транспорта, это пока лишь рекомендация. Следовательно, и санкций быть не должно. Но...

Белгородца на личном авто оштрафовали

Как только вышло постановление губернатора, в ГИБДД кинулись штрафовать водителей на личном авто. Сообщение о первом выписанном штрафе появилось в соцсетях и наделало много шуму. Так, к примеру, в паблике «Белгород – это интересно» сообщают, что в копии протокола указано, водителя наказали за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения по ст. 20.6.1 КоАП РФ. (Санкции статьи — до 30 тысяч штрафа для физических лиц). И в протоколе есть ссылка на пункт постановления губернатора от 3 апреля.

Как рассказали в ГИБДД, штрафы 4 апреля имели место. Но больше таких наказаний не будет.

Мусоровозы дезинфицируют после каждого рейда

Директор регионального Центра экологической безопасности Леонид Белоковаленко рассказал, что дезинфекцию мусоровозов начали проводить еще с 29 марта в связи с распространением COVID-19. Все транспортные средства, который выходят в рейс проходят дезинфекцию после каждого рейда. При этом ручки автомобилей спецтехники обрабатывают каждые 2 часа.Экипажи мусоровоз оснащены спиртосодержащими растворами, масками и перчатками. Они также обязаны ежедневно проходить термометрию.

В регионе каждый день в рейд выходит порядка 350 мусоровозов и все они дезинфицируются аналогичным образом, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. Обрабатываются не только машины, но и кабинеты, полы и стены в коридорах, лестничные пролеты.

Напомним, что вывоз твердых коммунальных отходов на территории области проходит бесперебойно. Работает «горячая линия», куда можно обратиться с вопросами, связанными с вывозом ТБО. Телефон 8-800-200-75-19.