Белгородская экономика: сохраняя ресурсы, наращивая потенциал

Этот приоритетный для страны проект предполагает как экспертную и финансовую поддержку предприятий, так и нефинансовое стимулирование, обучение управленческого звена и рядовых сотрудников.

ЭНЕРГИЯ ДЕЙСТВИЙ

Ключевыми элементами реализации нацпроекта являются эксперты Федерального и Регионального центров компетенций в сфере производительности труда – высокопрофессиональные консультанты в вопросах бережливого производства.

Совсем недавно эксперты Центров совместно с представителями Департамента экономического развития области посетили белгородские предприятия – те, которые являются активными участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и добились значительных результатов повышения производительности труда.

Визиты и продуктивное во всех отношениях общение состоялось в рамках межрегионального Форума «Бережливое управление 2.0 Энергия действий!». Завод «Краски КВИЛ» посетили представители РЦК Волгоградской области, руководители предприятий и представители Правительства Республики Саха (Якутия), Ханты-Мансийского Автономного округа – Югра. В посещении предприятия «Томмолоко» приняли участие Директор по развитию ПСР Госкорпорации «Росатом», Член Совета директоров Концерна «Росэнергоатом» Сергей Обозов, первый заместитель начальника Департамента экономического развития области Давид Бузиашвили, первый заместитель начальника Департамента внутренней и кадровой политики региона Андрей Изварин.

Еще одним важным элементом Форума стала площадка бизнес-пространства «Контакт»: здесь прошла работа секции «Производительность труда и поддержка занятости». Представители Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли, Департамента экономического развития области, руководители предприятий, сотрудники Регионального и Федерального центров компетенций, гости из других регионов обсудили вопросы реализации нацпроекта, подвели его промежуточные итоги. Не обошлось и без торжественного момента: состоялось чествование победителей пилотного конкурса «Лучшие практики наставничества-2019».

Также прошли мастер-классы «Как гарантированно повысить эффективность бизнеса и не остаться без персонала», «Мотивация как залог производительности», «Выйти за рамки невозможного» и «Внедрение методики быстрой переналадки (SMED)». По мнению участников, вопросы, затрагиваемые спикерами, должен понимать каждый руководитель.

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

Что касается мер поддержки – то теперь предприниматели могут практически в прямом смысле сесть за парту. На базе РЦК в сфере производительности труда Белгородской области по методологии Федерального центра компетенций теперь работает учебная производственная площадка «Фабрика Процессов».

В торжественной церемонии ее открытия приняли участие заместитель Губернатора Белгородской области - начальник Департамента экономического развития Олег Абрамов, директор Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли Екатерина Гришина, первый заместитель начальника Департамента экономического развития области Давид Бузиашвили, старший руководитель проектов ФЦК Александр Васильев.

Олег Васильевич дал старт первому раунду «Фабрики Процессов». В рамках обучения сотрудники предприятий получают практические навыки по оптимизации производственного потока, опыт применения инструментов бережливого производства, проводят экономическую оценку реализованных улучшений. Всем участникам вручаются сертификаты о прохождении обучения - первыми их обладателями стали представители заводов ЖБК-1 и «Краски КВИЛ».

Эксперты подчеркивают, что такое погружение в процесс – один из наиболее эффективных способов по-новому взглянуть на работу предприятия. И, конечно сделать ее более успешной, а жизнь сотрудников – комфортней. А ведь это и есть основные задачи национального проекта.