2020-03-25T16:10:15+03:00
Экономика

«Открытие» предоставит кредитные каникулы малому и среднему бизнесу

С 25 марта банк принимает заявки на получение отсрочки кредитных платежей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса будут действовать на всей территории России с апреля по июнь 2020 года. Первый пакет мер поддержки банка распространяется на кафе и гостиницы, фитнес-клубы, кинотеатры, детские развивающие центры и другие компании сегментов спорта, отдыха и развлечений, а также заведения дополнительного образования и туристические агентства.

Банк предлагает клиентам отсрочку платежей по основному долгу и процентам на 3 месяца без проведения финансового анализа деятельности. Для этого достаточно обратиться к персональному менеджеру или в службу поддержки по телефонам: 8-800-444-44-55, +7 (495) 224-44-55.

Каникулы будут предоставлены предприятиям сегмента HoReCA (кафе, рестораны, гостиницы), салонам красоты, компаниям, осуществляющим деятельность в сферах спорта, отдыха и развлечений (фитнес-клубам, театрам, развлекательным центрам, музеям), туристическим агентствам, детским развивающим центрам и заведениям дополнительного образования.

Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», подчеркивает:

- Предприниматели сейчас особенно уязвимы и как никогда нуждаются поддержке. Наши клиенты выбрали «Открытие» в хорошее время, а мы поддержим их бизнес в непростое. Именно в таких ситуациях проявляет себя по-настоящему надежный партнер. Кредитные каникулы позволят малому и среднему бизнесу пройти сложный период и продолжить свое дело.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
К 9 Мая здание медицинского колледжа в Белгороде украсит изображение девушки-медсестры
«Ростелеком» не будет блокировать услуги связи бизнесу в случае неоплаты счета
В Белгородском районе ребенок отравился бытовым газом
Для финалистов олимпиады Кружкового движения НТИ «Ростелеком» откроет бесплатный доступ в Wink
В Белгородской области возбудили уголовное дело по факту гибели на производстве рабочего
«Открытие» поддержит пострадавших от коронавируса клиентов
На минувшей неделе белгородские огнеборцы ликвидировали 67 пожаров
Полиция задержала белгородца за убийство тещи и попытку убить сына
Старооскольские оперативники раскрыли мошенничество в отношении 84-летнего местного жителя
«Россети» взяли под особый контроль надежность электроснабжения ключевых инфраструктурных и социальных объектов России
Белгородец палкой избил соседку своей матери
ГК ВТБ Лизинг реструктуризирует платежи группы Аэрофлот
В Валуйках Белгородчины создали эффективную систему коммуникации
Житель Белгородской области может сесть на 6 лет за кражу телевизора