2020-03-25T16:03:46+03:00
Экономика

ВТБ Пенсионный фонд раскрывает состав инвестиционных портфелей

Данные о пенсионных накоплениях и пенсионных резервах включают сведения об эмитентах ценных бумаг, объемах владения и кредитных рейтингах
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Одним из первых игроков на рынке Фонд принял решение разместить подробную информацию о составе инвестиционных портфелей ранее срока, обозначенного всем игрокам со стороны Банка России (1 июля 2021 года).

Инвестиционная политика НПФ ВТБ позволяет начислять клиентам стабильно высокий доход на средне- и долгосрочном горизонтах инвестирования, минимизируя волатильность рынка за счет взвешенной инвестиционной стратегии. Более 77% активов в портфеле пенсионных накоплений и 52% в портфеле пенсионных резервов ВТБ Пенсионный фонд имеют рейтинги на уровне ВВ и выше.

- Для нас очень важно, чтобы клиенты выбирали пенсионный фонд осознанно. Они должны обладать значимой информацией об организации, которой доверят свои пенсионные накопления: как организован инвестиционный процесс и какую доходность смогут заработать. Эта информация должна быть максимально прозрачна и открыта, чтобы клиенты регулярно получали данные по качеству и структуре портфелей и оценивали принятые фондом инвестиционные решения, – прокомментировала Лариса Горчаковская, генеральный директор АО «НПФ ВТБ Пенсионный фонд», входящий в группу ПАО «Банк ВТБ».

Информация о составе инвестиционных портфелей доступна на сайте ВТБ Пенсионный фонд в разделе «Результаты деятельности». Актуализация данных будет проходить на постоянной основе.

ВТБ Пенсионный фонд является одним из лидеров рынка негосударственного пенсионного обеспечения. С 2009 года на счета застрахованных лиц была начислена накопленная доходность в размере 131,58%, а на счета участников программ НПО в рамках сбалансированного инвестиционного портфеля – 118,48%. Средние ежегодные доходности за этот период составили 7,93% и 7,36% соответственно.

По состоянию на 31 декабря 2019 года активы превысили 260 миллиардов рублей. В настоящее время более 2,7 миллиона человек выбрали фонд для формирования будущей пенсии.

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