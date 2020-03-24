В Белгородской области полиция пресекла сбыт крупной партии «синтетики»

Вчера утром, 23 марта, житель Старого Оскола сообщил в дежурную часть о подозрительном мужчине возле подъезда. По словам местного жителя, незнакомец плохо ориентировался в пространстве.

По указанному адресу прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции и задержал 42-летнего жителя Воронежской области, который ранее уже был судим за сбыт наркотиков. Правоохранители, общаясь с задержанным, обнаружили у него признаки опьянения. Но подозреваемый отказался пройти медицинское освидетельствование.

Во время личного досмотра полицейские обнаружили у мужчины полиэтиленовый сверток с подозрительным веществом. Эксперты-криминалисты установили, что изъятое является синтетическим наркотиком, общей массой более 175 граммов. Еще 10 свертков с подозрительным веществом изъяли из рукава кофты, которая была в сумке задержанного. Сейчас все свертки направлены на исследование.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как установили сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, мужчина приехал в Старый Оскол, чтобы продать запрещенное вещество. «Синтетику» он купил через мобильное приложение. Злоумышленник планировал разложить найденные свертки по тайникам, но не успел. Бдительный местный житель и правоохранители оказались быстрее.

В отношении жителя Воронежской области следственным управлением УМВД России по г. Старому Осколу возбудили уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Также в отношении мужчины составлен административный материал за отказ прохождения медицинского освидетельствования. Суд назначил правонарушителю наказание в виде 7 суток административного ареста, по истечении которых будет решена его судьба в рамках уголовного дела.

Напомним, с 16 по 27 марта на территории Белгородской области проводится первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Правоохранители призывают граждан сообщать обо всех ставших известными фактах незаконного оборота наркотиков в полицию по номеру 02 или на телефон доверия УМВД России по Белгородской области - 8(4722) 352-033.