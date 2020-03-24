2020-03-24T13:44:47+03:00
Экономика

ВТБ первым в России запустил фонд со стоимостью пая от 1 рубля

ВТБ Капитал Инвестиции проводит дробление инвестиционных паев биржевого ПИФа «ВТБ – Ликвидность» (VTBM ETF) с коэффициентом 1:1000
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В результате стоимость пая VTBM ETF составит чуть более 1 рубля. Это позволит клиентам инвестировать любые суммы, приобретая паи фонда в один клик через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции».

ВТБ Капитал Инвестиции запустили торги данным фондом на Московской бирже в январе этого года. «ВТБ – Ликвидность» — первый в России биржевой фонд денежного рынка. Его доходность формируется за счет размещения активов, в основном, через обратное РЕПО с центральным контрагентом под ОФЗ и КСУ. Фонд предназначен для краткосрочного размещения свободных денежных средств и управления ликвидностью. Основными его преимуществами являются потенциальная доходность, сопоставимая со срочным вкладом крупнейших банков; внутридневная ликвидность (возможность купить\продать фонд с минимальным спредом, поддерживаемым надежным маркетмейкером), а также минимальные риски снижения стоимости (средства под управлением инвестируются в инструменты денежного рынка, максимально защищенные от кредитного и рыночного рисков). Брокерская комиссия по сделкам с паями составляет 0% (для клиентов брокера Банк ВТБ (ПАО)), совокупный размер комиссий и вознаграждений фонда (Total Expense Ratio) - менее 0,49% годовых. При владении фондом от трех лет инвестор может получить налоговый вычет.

- Данный фонд оказался очень востребованным на рынке – уже привлечено более 200 миллионов рублей. Аналогов ему пока нет. В текущих условиях он дает хорошую возможность разместить средства на неопределенный срок с доходностью, сопоставимой со ставками по банковским вкладам. При этом при необходимости средства можно получить без потери доходности в любой момент. Запустив этот продукт, мы дополнили линейку из фондов ВТБ, которая сегодня является самой широкой на рынке. Дробление паев служит повышению удобства для наших клиентов. Для нас это – важнейший стратегический приоритет, - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор АО «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ПАО «Банк ВТБ», председатель совета директоров АО «ВТБ Капитал Управление активами».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Карантин для «грязных денег»: Реальная причина краха мировой экономики — не коронавирус, а финансовая пирамида, созданная в масштабах планеты
По мнению колумниста «КП», сейчас самое подходящее время, чтобы вернуть в Россию миллиарды долларов, украденные международными олигархами
Новости 24
В Валуйках Белгородчины отлажена эффективная коммуникация власти и людей
Житель Белгородской области может сесть на 6 лет за кражу телевизора
В отделениях Сбербанка усилили контроль в связи с угрозой распространения коронавируса
В Белгородской области полицейскими задержаны подозреваемые в мошенничестве
ВТБ Регистратор запустил услугу для вновь создаваемых акционерных обществ
«Открытие» наращивает долю инвестиционных и страховых продуктов
За прошлый год 79% белгородцев дистанционно подали заявки на подключение к сетям
Сервис DocDoc предоставит бесплатные онлайн-консультации с врачом на тему коронавируса для жителей России
Белгородский госуниверситет к обучению в онлайн-режиме готов
Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам обновленную дебетовую карту «Прибыль»
Школьник из Белгородского района принял участие во всероссийском конкурсе профмастерства
В Губкине Белгородской области донорам выплачивают компенсацию
В Белгородской области водитель «Рено» насмерть сбил двух пешеходов
На самоизоляции из-за коронавируса находится 1721 житель Белгородской области
В Валуйках Белгородчины заложены две сосновые аллеи
ВТБ наградил победителя премии «Бизнес-Успех»
Экосистема Сбербанка поможет скрасить досуг и поддержать бизнес
В Старом Осколе злоумышленники пытались расплатиться фальшивыми купюрами
Белгородца осудили за убийство водителя маршрутки
В Алексеевском горокруге Белгородской области обнаружили схрон боеприпасов
ВТБ планирует предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам
Белгородские семьи с детьми от 3 до 7 лет получат дополнительные выплаты