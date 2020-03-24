Как побороть прокрастинацию. Вопрос эксперту – Евгению Гурьеву

С этим вопросом мы обратились к личностному психологу, человеку, который обучил не одну тысячу успешных действующих предпринимателей, владельцев розничных сетей, основателю проекта «Академия Роста Личности» Евгению Гурьеву.

- Евгений, можете ли вы объяснить природу этого явления?

- Да, конечно. Пожалуй, начнём с основ. Дело в том, что еще в 60-х годах, появилась сформулированная теория «триединого мозга». В 2 словах, наш мозг, условно, состоит из 3 частей. Это «древний рептильный мозг», который формировался еще у рептилий, «лимбическая система», которая начала формироваться позже у млекопитающих и «неокортекс», наиболее современная и осознанная часть, сформировавшаяся у человека и начавшая формироваться у более низших млекопитающих.

За основные, базовые инстинкты (выживание и размножение) у нас отвечает древняя рептильная система. За эмоции и чувства отвечает «лимбическая система», она же производит «гормоны радости и удовольствия». «Неокортекс» же отвечает за логику, рассудительность и т.д.

Так вот, когда раньше древний человек находил какой-то сладкий фрукт, «лимбическая система» стимулировала его «гормонами радости», для того, чтобы он скорее его съел и в будущем искал побольше таких фруктов, т.к. они дают много калорий и энергии, важных для выживания.

Мы активно учимся чему-то и заставляем тренироваться наш мозг только в подростковом возрасте.

Кроме того, наш мозг постоянно взвешивает каждое наше действие, достойно ли оно затрат нашей энергии или можно сделать что-то другое, чтобы быстрее получить «гормоны радости» и в большем количестве?

Если мозг понимает, что с просмотра ролика на ютубе или компьютерной игры вы получите больше «радостных гормонов», то он заставит «неокортекс» найти для вас рациональное объяснение, почему вам можно сейчас немного поиграть или посмотреть телевизор и начать нужные дела позже.

- То есть, вы хотите сказать, что мозг управляет нами, а не мы им?

- Да, именно так. Доказано, что импульс принятого решения первее появляется в нашем мозге, чем мы осознаем, это решение для себя.

Это похоже на то, как обстоят дела с королевой Англии. Она является лишь представителем правительства. Но основные политические решения принимает не она. Если бы вы об этом не знали, вы бы, возможно, так не подумали, считая её очень «продуманной старушкой».

Примерно, так же мы думаем о величии нашего мозга и, к сожалению, поэтому нам сложно на него, как-то, влиять.

Одним из основных «рычагов», влияющих на нас, является «гормон счастья».

С другой стороны, королева прекрасно понимает, в каких условиях ей приходится царствовать. Это даёт ей возможность находить точки влияния для возможной деятельности в политической жизни страны.

Поэтому, я призываю вас принять тот факт, что «не у нас есть мозг, а мы есть у мозга и он вынуждает нас действовать по своим правилам».

- Хорошо, а как же тогда мы можем повлиять на наш мозг?

- Постоянно, у нас происходит противостояние «мозга млекопитающего» и современного «неокортекса». Имея понимание принципа их работы, мы можем влиять на решения, которые принимаются мозгом, обычно, за нас. Эта тема достаточно объёмная и, более подробно, мы разбираем эти вопросы на занятиях нашей Академии.

Но в 2 словах, одним из основных «рычагов», влияющих на нас, является «гормон счастья» дофамин. Он вырабатывается в момент предвкушения нами чего-то очень приятного и важного.

Так вот, если цель какая-то крупная и до неё долго нужно работать по времени, то мозг может принять решение переключиться на что-то более близкое и дающее нам те же «гормоны счастья», те же вредные привычки.

Но если мы разобьём цель на мелкие кусочки и начнём выполнять её по частям, то мозгу уже гораздо легче принять решение действовать в пользу нужных нам задач. «Ешьте слона по кусочкам» - недаром есть такая поговорка.

В нашей голове постоянно происходят различные процессы, которые перестраивают наше сознание и наше поведение.

- Евгений, правильно ли я понимаю, что мы можем приучить свой мозг действовать так, как нужно нам?

- Да, всё верно. Дело в том, что наш мозг пластичен. В нашей голове постоянно происходят различные процессы, которые перестраивают наше сознание и наше поведение.

Причём, интересно, что даже при повреждении какой-то части мозга, например, при инсульте, за счёт пластичности мозга формируются новые связи, которые могут заменять повреждённые ранее части.

Кстати говоря, эти самые нейронные связи формируются у нас и при каждой новой привычке. Соответственно, если мы будем разбивать задачи на более мелкие куски, то мы сможем постепенно приучить наш мозг к ощущению того, что нужные для вас дела, являются, действительно, приоритетными, т.к. он будет получать «гормоны радости» от выполнения каждой маленькой части вашей задачи.

Чтобы усилить этот эффект можно придумать дополнительные поощрения для мозга. Например, разрешить себе что-то вкусное за выполнение запланированной части задачи. Также, важно осознавать, что с каждым повторением нам становится легче и легче подходить к нужной задаче, как раз за счёт формирования новых связей у нас в голове.

Кстати, довольно часто я пишу об этих и других инструментах работы со своим мозгом и нашим личностным развитием в своих социальных сетях. Например, во вконтакте https://vk.com/academyrosta

- Большое спасибо, Евгений, верно ли, что наш мозг нуждается в тренировках?

- Да, безусловно. Особенно сейчас, в мире перегрузки легких удовольствий для мозга, в виде соц. сетей, вредных привычек и т.д.

Причём, интересно, что, как правило, мы активно учимся чему-то и заставляем тренироваться наш мозг только в подростковом возрасте.

Потом, человек, когда выходит на работу, перестает считать обучение важным и нужным для себя. От этого происходит ослабевание нейронных связей и появляется высокий риск таких заболеваний, как, так называемый «старческий маразм» и «слабоумие» в зрелом возрасте.

Мы можем на это влиять. Но начинать нужно уже сейчас.

* Напоминаем, что на вопросы отвечал Евгений Гурьев, личностный психолог и один из авторов проекта «Академия Роста Личности». https://academyrosta.ru/