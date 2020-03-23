При поддержке ВТБ пройдет первое в истории Пушкинского музея онлайн-открытие выставки

Первый нестандартный проект нового времени стартует уже сегодня — им станет открытие выставки «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина» в эфире телеканала «Россия-Культура». Виртуальный вернисаж пройдет 23 марта в 20:05 по московскому времени. В таком формате выставка откроется впервые в истории музея. Генеральным спонсором проекта выступил банк ВТБ.

Телеканал «Россия-Культура» не ограничится лишь один сюжетом: в рамках проекта «Открытый музей» был подготовлен цикл коротких фильмов об экспозиции. В них будет рассказано о концепции выставки, ее разделах и об отдельных экспонатах. Проект «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина» включает более 170 рисунков. Хронологически выставка охватывает пять веков истории европейского рисунка — с конца XV до середины XX века. Зрители увидят редко экспонируемые работы Дюрера, Веронезе, Пуссена, Рембрандта, Рубенса, Брюллова, Дега, Ренуара, ван Гога, Врубеля, Кандинского, Пикассо, Малевича, Шагала, Матисса и других. Выставка дает представление о многообразии графических техник и разных манерах рисования, позволяет проследить смену стилей и художественных направлений в истории рисунка. В экспозиции отражены общие тенденции развития европейского искусства на протяжении нескольких столетий.

- Сегодня весь мир оказался в непростой ситуации и должен быстро адаптироваться к стремительно изменяющимся обстоятельствам. Банк ВТБ давно связывают партнерские отношения с Пушкинским музеем и телеканалом “Россия-Культура”, поэтому было принято решение о совместном виртуальном проекте. Мы отозвались на просьбу музея не отменять открытие выставки “От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина”, а провести его в новом формате, который назвали “Открытый музей”. На этот раз на вернисаже сможет “побывать” максимальное количество посетителей. Мы всегда с большим уважением относимся к просьбам наших партнеров, и здесь, конечно, не могли остаться в стороне от поддержки такого важного в сегодняшних реалиях проекта, — рассказал вице-президент ПАО «Банк ВТБ» Александр Ерофеев.

Справка

Банк ВТБ активно участвует в культурной жизни страны в рамках стратегической программы «Культурная страна». Ежегодно при поддержке банка осуществляются грандиозные выставочные проекты, проходят театральные премьеры на главных сценах страны, на экраны выходят художественные фильмы. Сотрудничество с ГМИИ имени А.С. Пушкина ВТБ начал в 2005 году. За этот период было реализовано множество совместных проектов, в числе которых выставки «Пикассо&Хохлова», «Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники», «Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа». С 2018 года банк ВТБ является генеральным спонсором Пушкинского музея.