В Белгороде появится памятник «Сын полка»

Накануне решение о его установке было принято на заседании регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора. По мнению митрополита, это будет памятник всем детям войны и их героическому труду в военные и послевоенные годы, а также он может стать и своего рода местом встречи для людей того поколения.

- Когда мы узнали о проблеме с местом установки памятника, то предложили территорию храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. С властями города уже достигнута соответствующая договоренность, - рассказывает Владыка.

Стоимость самого монумента и работ по благоустройству близлежащей территории составляет более полутора миллионов рублей. Собрать необходимую сумму предлагается белгородцам: реквизиты указаны на сайте митрополии.

- Мы могли бы обратиться к нашим благотворителям, но решили: пусть это станет общенародным делом, нашим совместным подарком к 75-летию Великой Победы, - поясняет Иоанн. – Дети войны сегодня, к сожалению, незаслуженно забыты, обделены вниманием общественности. А ведь они – живые свидетели и непосредственные участники тех великих событий.

Кроме этого, Владыка сообщил, что готовится анимационный фильм о сыне полка. Его создадут учащиеся православных гимназий в сотворчестве со старооскольской анимационной студией. Уже приглашены столичные профессионалы, которые дадут мастер-классы и консультации. Возможно, премьера этого художественного произведения состоится в начале нового учебного года.