2020-03-20T12:13:26+03:00
Общество

Большинство услуг Пенсионного фонда белгородцы могут получить не приходя в офис

Обратиться дистанционно можно практически за любой услугой
Ирина ТАРАСОВА
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Большинство услуг Пенсионного фонда белгородцы могут получить через личный кабинет.Большинство услуг Пенсионного фонда белгородцы могут получить через личный кабинет.
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Пенсионный фонд России рекомендует всем белгородцам, особенно людям старшего возраста, дистанционно обращаться за государственными услугами через личный кабинет. Это позволит реже посещать общественные места и таким образом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. Обратиться практически за любой услугой ПФР сегодня можно через личный кабинет на сайте Фонда или портале Госуслуг.

Сервисы кабинета охватывают большинство направлений деятельности ПФР и предоставляемых гражданам выплат, поэтому использовать кабинет могут не только пенсионеры, но и те граждане, кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные выплаты.

Так, пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет необходимые справки, в том числе для дистанционного предоставления в другие организации. Работающим россиянам в кабинете доступна информация о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. Семьи с сертификатом материнского капитала найдут в кабинете информацию о расходовании средств и их актуальной сумме.

Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформлением большинства выплат ПФР и управлять их предоставлением. Например, подать заявление об изменении способа доставки пенсии или замене социальной услуги на денежную компенсацию.

Отметим, что через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы. Необходимые электронные заявления о назначении выплаты и о согласии на осуществление ухода можно найти в личном кабинете. Соответственно, в нем также есть возможность подать заявление от лица законного представителя: родителя, усыновителя, опекуна или попечителя.

Подчеркнем, что в случае если у граждан есть вопросы относительно назначенных выплат или другие вопросы по компетенции Пенсионного фонда, их можно направить через онлайн-приемную.

Также оперативная информация предоставляется по телефону «горячей линии» отделения Пенсионного фонда по Белгородской области 8 (4722) 30-69-67.

Но если все же необходимость посетить территориальный офис Пенсионного фонда возникла, лучше воспользоваться сервисом предварительной записи, чтобы прийти к назначенному времени и не ожидать приема в очереди. Сервис также позволяет перенести или отменить запись.

Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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