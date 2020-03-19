Клиенты банка «Открытие» смогут защитить инвестиции от последствий эпидемии

Продукт «Ставка на лидеров» ориентирован на консервативных инвесторов и подразумевает стопроцентную защиту вложенных средств по итогам инвестирования и ставку купона до 15% годовых. Клиенты могут приобретать эти продукты на 1, 2 или 3 года. Продукт позволяет получить доход даже при минимальной положительной динамике базовых активов.

«Купонный платеж» - это три предложения на те же сроки со ставкой купона 14%, 13% и 10% соответственно. Здесь купон выплачивается ежегодно и вне зависимости от динамики акций и имеется условная защита капитала по итогам срока инвестирования.

Для инвесторов, склонных к риску, запущен продукт «Энергия и ресурсы» сроком на два года с купоном 25% годовых. Продукт позволяет получить доход даже при минимальной положительной динамике базовых активов и имеет условную защиту капитала.

Покупка структурных продуктов доступна клиентам как в офисах ПАО Банк «Финансовая Корпорация Орткрытие», так и через личный кабинет и мобильное приложение «Открытие Брокер. Инвестиции».

- В период высокой волатильности на финансовых рынках и резкого снижения стоимости акций инвесторы стремятся защитить свои активы и купить бумаги по привлекательным ценам. Структурные продукты нашей компании позволяют эффективно решить эти задачи. Уверен, что они заинтересуют тех, кто хочет извлечь максимум из сложившейся ситуации, но не обладает временем и экспертизой для самостоятельной торговли», — говорит Антон Плясунов, руководитель фабрики структурных продуктов «Открытие Инвестиции».