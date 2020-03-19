2020-03-19T15:23:50+03:00
Экономика

ВТБ Факторинг на 70% увеличил объем портфеля в ЦФО

По итогам 2019 года он составил 65 миллиардов рублей
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Компания возглавила региональный рынок факторинга с долей 45% по портфелю уступленных требований.

Факторинг – комплекс услуг для компаний, которые реализуют или закупают продукцию или сервисы с отсрочкой платежа. Инструмент включает финансирование, покрытие рисков, а также услуги по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.

За прошедший год ВТБ Факторинг обеспечил треть прироста суммарного портфеля регионального рынка, а именно – 21 млиллиард из 63 миллиардов рублей. Наибольшая доля сделок пришлась на безрегрессный факторинг, при котором риски неплатежа со стороны контрагентов полностью закрываются факторинговой компанией.

- ВТБ Факторинг является лидером на данном рынке в регионе. Доля нашего портфеля – 45%. Наши сервисы и проактивное управление рисками позволяют предлагать клиентам выгодные решения и оставаться лучшим фактором в ЦФО, – Светлана Дмитриева, управляющой воронежским представительством ВТБ Факторинг, входящим в группу ПАО «Банк ВТБ»

ВТБ Факторинг работает в рамках финансирования коммерческой задолженности компаний через собственные представительства в 15 регионах страны и сеть отделений банка ВТБ. Всего по итогам 2019 года суммарный факторинговый портфель компании превысил 254 миллиарда рублей, а доля на российском рынке составила 32%. По этому показателю компания лидирует в шести из восьми федеральных округов, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

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