Здоровье полости рта как критерий качества жизни

Стоматологическое здоровье - это состояние, которое позволяет человеку полноценно питаться, улучшить коммуникативные функции, восстановить эстетическую функцию полости рта и лица, повысить самооценку.

БЕЗ БОЛЕЙ И ЗАПАХА

Состояние зубов и тканей пародонта играет очень важную роль в обеспечении жизненного комфорта. Кариозные поражения зубов, заболевания дёсен, атрофия альвеолярной кости субъективно доставляют массу неприятных ощущений: болевой синдром, неприятный запах изо рта, повышение чувствительности зубов к различным раздражителям (физическим, химическим), кровоточивость дёсен, расшатывание зубов и др. Но самое главное, это постоянный очаг инфекции, так называемая – одонтогенная инфекция, очень часто обуславливающий септическое состояние организма.

Не секрет, что болезни в полости рта оказывают большое влияние на здоровье человека в целом, они могут приносить серьезные страдания: боль, изменения в речи, кардинальные перемены в рационе питания, кроме того, большое значение оказывает здоровье зубов на внешний вид и общее физическое и психологическое благополучие человека. Образ успешного, счастливого и здорового человека невозможно представить себе с наличием у него стоматологических проблем: отсутствие зубов и их дефекты. Красивая улыбка – вот один из серьезнейших показателей успеха и благополучия в жизни человека.

Болезни ротовой полости входят в число наиболее распространённых неинфекционных заболеваний и поражают людей на протяжении всей жизни, причиняя боль и дискомфорт.

Научно доказана связь зубов с внутренними органами. В ротовой полости реакция на заболевание того или иного органа отражается как в зеркале.

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Патогенные микроорганизмы, которые вызывают воспалительный процесс в ротовой полости, могут негативно отразиться на работе сердца и сосудов. Если игнорировать проблему и не провести своевременное лечение, то в скором времени инфекция может мигрировать из очага воспаления с током крови в сердце. Заражение провоцирует целый ряд прогрессирующих патологических процессов в этом органе. Нарушается метаболизм, образуются токсические продукты жизнедеятельности микробов. В результате инфекционные агенты поражают ткани органа и создают в них очаги вторичного инфицирования. Как следствие, повышается вероятность перикардита, эндокардита и др. заболеваний.

ОТ ЗУБОВ - ДО ДИАБЕТА И ЯЗВЫ

Сосуды, по которым возбудитель продвигается к сердцу, также становятся объектом поражения. Воспаляются их стенки, повышается вероятность кровоизлияний, тромбов, скачков артериального давления и пр.

Болезнетворные микробы из ротовой полости легко мигрируют с едой в ЖКТ. Попадая в органы пищеварения, они вызывают раздражение слизистой оболочки. В лучшем случае это приводит к расстройству пищеварения, например, к вздутию, изжоге, нарушению стула. Но если количество и рост патогенных микроорганизмов стремительно увеличивается, то очень скоро человек ощущает первые симптомы гастрита, язвы желудка или колита.

Помимо этого, больные зубы не способны справиться со своей основной задачей. Нарушается процесс пережевывания пищи, повышается нагрузка на органы пищеварения, что также негативно отражается на работе ЖКТ.

Наличие микробов в циркулирующей крови вызывает изменение ее реологических свойств. Повышение вязкости приводит к нарушению транспортной функции, снижению скорости кровотока, торможению обмена веществ. В свою очередь, нарушение метаболизма уменьшает способность инсулина регулировать показатели сахара в крови. Повышается концентрация глюкозы. У большинства людей в результате увеличивается масса тела, развивается сахарный диабет. В условиях повышенного сахара происходят необратимые изменения.

Во время беременности состояние зубов может значительно ухудшиться. Запасов витаминов и минеральных веществ становится меньше, снижаются защитные силы организма, повышается вероятность проникновения болезнетворных микробов в ткани десны и зубов. А если женщина не позаботилась о здоровье ротовой полости до вынашивания ребенка, то патологический процесс будет только усугубляться вплоть до полной потери зубов.

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Источник хронической инфекции очень опасен для будущего малыша. Он может привести к сепсису, который обязательно скажется на развитии и росте плода, течении беременности. Поэтому в этот период не нужно откладывать визит к стоматологу, а наоборот, следует поспешить на прием к врачу.

Таким образом, влияние стоматологических заболеваний на жизнь человека трудно переоценить, все осознают важность того, чтобы зубы и ротовая полость в целом были здоровыми и не приносили проблем.

Чем дольше игнорировать больной зуб и надеяться, что проблема пройдет сама по себе, тем сложнее и болезненнее окажется его лечение. Чтобы не допустить заболеваний ротовой полости рекомендуется проводить регулярную гигиену зубов, ежегодную профессиональную чистку зубов, процедуры по укреплению зубной ткани, следить за питанием, ограничить сладкое.

РЕГУЛЯРНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ СТОМАТОЛОГА - НОРМА ЖИЗНИ

И конечно, следует своевременно посещать стоматолога. Даже если ничего не беспокоит, профилактический ежегодный осмотр поможет удостовериться в отсутствии патологических процессов. Ведь существуют заболевания, которые дают о себе знать на запущенной стадии развития.

Проходить осмотр у стоматолога нужно каждые 6 месяцев. Это знают все, но на деле мало кто соблюдает. И еще меньший процент людей осознают, что в несоблюдении именно этого правила кроется главная проблема здоровья их зубов. Откуда вообще взялась эта цифра, 6 месяцев? Все очень просто. Любое заболевание в нашем организме имеет свои стадии развития. Начало заболевания может быть не видно ни пациенту, ни врачу, даже анализы могут быть «чистыми». Что касается полости рта, то 6 месяцев - это тот срок, когда начинаются клинические проявления патологии, но они еще недостаточно сильны, и их можно вылечить на ранней стадии.

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Здоровье всей полости рта имеет гораздо большее значение, чем здоровье зубов. Здоровье полости рта необходимо для общего здоровья и качества жизни.

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