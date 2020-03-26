Коронавирус: за сутки в Белгородской области число самоизолированных граждан увеличилось на 274 человека

На самоизоляции находится 2496 белгородцев

Число белгородцев, которые находятся на самоизоляции дома, за сутки увеличилось на 274 гражданина, сообщили в региональном департаменте здравоохранения и социальной защиты населения. По состоянию на 25 марта на 15:00 общая их численность составляет 2496 жителей. При этом в регионе по-прежнему нет ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией.

Как рассказали в департаменте здравоохранения и социальной защиты, все взятые анализы отправляют на базу Центра гигиены и эпидемиологии. Там они проходят проверку на предмет новой коронавирусной инфекции.

Белгородский губернатор прокомментировал обращение Владимира Путина

На своей личной странице в социальной сети глава Белгородской области Евгений Савченко прокомментировал обращение Президента РФ Владимира Путина. Губернатор призвал белгородцев поддержать слова главы государства слаженной, профессиональной и вдумчивой работой. В частности, Евгений Савченко написал: «Глава государства объявил о беспрецедентных мерах поддержки наиболее уязвимых категорий граждан — семей с детьми, пенсионеров, людей, потерявших работу, индивидуальных предпринимателей. Считаю, что мы, в свою очередь, должны откликнуться на слова Президента России слаженной, профессиональной и вдумчивой работой. Не терять самообладания, а действовать, четко следовать правилам безопасности всем — от мала до велика. Только так, сообща, мы сможем преодолеть препятствия и выпавшие нам испытания с наименьшими потерями».

Экспресс-тесты на коронавирус может сделать любой житель области

В центре по борьбе со СПИДом с 25 марта начали делать экспресс-тесты для тех, кто хочет провериться на коронавирус. При этом специалисты советуют отнестись к этому взвешенно, так как метод проведения диагностики затратный и на анализ у специалистов уходит от 8 до 12 часов. При этом за день в центре могут проверить только 15-20 белгородцев. Так что для его проведения стоит иметь все же сильные аргументы.

Тесты проводят по предварительной записи. Время - с 8 до 16.30 ежедневно, кроме выходных. Также в центре по борьбе со СПИДом подчеркивают, что тем, кто имеет клинические проявления ОРВИ и тем, кто прибыл из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции, следует обращаться в Центр гигиены и эпидемиологии.

Инфекционная больница области сможет принять 150 пациентов

Как сообщила на своей странице в социальной сети руководитель департамента здравоохранения и социальной защиты населения региона Наталия Зубарева, Белгородская областная инфекционная больница имени Павловского сможет принять 150 пациентов в случае распространения коронавируса. По словам главы департамента, все медучреждения региона продолжают находиться в режиме повышенной готовности. В инфекционных отделениях подготовлены места для приема пациентов. Это более 600 коек, число которых при необходимости можно будет удвоить.

Белгородская мэрия планирует закупить защитные маски на 6 миллионов рублей

На сайте госзакупок появилась информация о том, что мэрия Белгорода намерена закупить защитные маски на сумму в 6 миллионов рублей. Пока нет информация о поставщике, так как электронный аукцион находится на этапе подачи заявок. Стать его участником можно будет до 31 марта до 8:00 по московскому времени. Сам аукцион пройдет 1 апреля.

Как значится в прикрепленной документации, количество масок составит 1 миллион штук. Деньги на приобретение защитных средств возьмут из резервного фонда администрации.

В области приостановлена деятельность кальянных

В связи с коронавирусом в Белгородском регионе приостановлена деятельность кальянных. Курение кальянов запрещено также в ресторанах и клубах региона. Соответствующее решение Координационного совета по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Белгородской области вступило в силу 25 марта. Ограничительные меры введены в целях не допущения распространение коронавируса в области.