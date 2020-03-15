2020-03-16T11:54:05+03:00
Экономика

ВТБ расширяет сотрудничество с Государственной транспортной лизинговой компанией

Банк выдал банковскую гарантию возврата возмещения НДС на сумму свыше 22,3 миллиарда рублей
Поделиться:
Изменить размер текста:

Что обеспечивает обязательства налогоплательщика по возврату в бюджет излишне полученных им или зачтенных ему сумм в случае решения о полном или частичном возмещении налога. Гарантия позволяет сократить срок возмещения с 72 до 7 рабочих дней. Она предоставлена в рамках ранее заключенного генерального соглашения о выдаче банковских гарантий по поручению дочерней организации ООО «Государственная транспортная лизинговая компания -1520».

Начальник управления документарного бизнеса, старший вице-президент ПАО «Банк ВТБ» Константин Савельев прокомментировал:

- Реализуя проект по выдаче гарантии возмещения НДС для ГТЛК, мы ставили перед собой цель помочь компании за короткий срок вернуть средства для возможности их дальнейшего использования в текущей финансово-хозяйственной деятельности.

ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» – крупнейшая лизинговая компания России. Предоставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, энергоэффективный пассажирский транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры страны.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Белгородские судебные приставы помогли женщине вселиться в дом
«Открытие»: россияне сильнее боятся обвала рубля, чем коронавируса
ВТБ наращивает показатели в Белгородской области
Многодетная семья из Нового Оскола, родившая двойняшек, получила в подарок коляску
Банк УРАЛСИБ предлагает новую памятную серебряную монету «150 лет со дня рождения В.И.Ленина»
6 дворов будут обустроены в этом году в Алексеевке Белгородской области
В Прохоровке Белгородской области выбрали самую обаятельную и привлекательную
Встреча с представителями НКО прошла в Ивнянском районе Белгородчины
Найдена пропавшая жительница Белгорода с двухлетней дочерью
Белгородцам пересчитают плату за отопление
Вручены юбилейные медали в Валуйках Белгородской области
Юная жительница Старого Оскола стала лауреатом Международного форума
Жительница Белгорода обворовала таксиста
Алиментщик расплатился с долгом после совершеннолетия ребенка
В Белгородской области обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны
В зале «Родина» пройдет выставка «Объединяя пространство»
Зомби-апокалипсис возглавил список самых популярных фильмов ужасов в Tele2 TV
Белгородец пытался вынести из магазина бытовую химию и продукты
Строитель из Белгорода ко дню своего рождения выиграл автомобиль
ВТБ и Yamaha запустили новую программу кредитования
Белгородка из поселка Северный подралась с полицейским
В Белгородском госуниверситете прошел V междисциплинарный медицинский форум
43-летний житель Прохоровского района предстанет перед судом за нападение на полицейского