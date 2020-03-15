ВТБ расширяет сотрудничество с Государственной транспортной лизинговой компанией

Что обеспечивает обязательства налогоплательщика по возврату в бюджет излишне полученных им или зачтенных ему сумм в случае решения о полном или частичном возмещении налога. Гарантия позволяет сократить срок возмещения с 72 до 7 рабочих дней. Она предоставлена в рамках ранее заключенного генерального соглашения о выдаче банковских гарантий по поручению дочерней организации ООО «Государственная транспортная лизинговая компания -1520».

Начальник управления документарного бизнеса, старший вице-президент ПАО «Банк ВТБ» Константин Савельев прокомментировал:

- Реализуя проект по выдаче гарантии возмещения НДС для ГТЛК, мы ставили перед собой цель помочь компании за короткий срок вернуть средства для возможности их дальнейшего использования в текущей финансово-хозяйственной деятельности.

ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» – крупнейшая лизинговая компания России. Предоставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, энергоэффективный пассажирский транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры страны.