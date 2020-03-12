«Открытие» активно развивает работу с эскроу-счетами

Важным фактором развития ипотечного рынка в стране стало введение с 1 июля 2019 года финансирования строительства нового жилья через механизм эскроу-счетов. Их использование для привлечения денежных средств «дольщиков» в рамках проектов жилищного строительства является обязательным требованием 214-ФЗ. «Открытие» включен в список уполномоченных банков, имеющих право на открытие указанных счетов. Он стал одним из лидеров среди российских банков по работе с застройщиками, в том числе активно развивая проектное финансирование через счета эскроу. А по объему и доле рынка ипотечных кредитов по стране «Открытие» уверенно удерживает позиции в топ-5.

Накануне принято решение о том, что ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» профинансирует строительство нового жилого микрорайона «Соловьиная роща» в Смоленске, возводимого АО «Специализированный застройщик «Ваш дом» по схеме с применением эскроу-счетов.

- Это наш первый подобный проект в регионе. Мы планируем стать одним из опорных банков для региональных застройщиков. Наличие собственной инжиниринговой службы банка, льготные ставки кредитования по программе Минэкономразвития делают данные проекты более привлекательными для застройщиков. А для людей – это абсолютная уверенность в целевом использовании и сохранности средств дольщиков, – отметила Ирина Кузьмина, управляющий банком «Открытие» в Смоленске.