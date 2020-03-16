С 16 марта въезд на Украину, в том числе и через пункты пропуска Белгородской области, приостановлен

Пограничные представители Украины по Сумскому, Харьковскому и Луганскому участку проинформировали Пограничное Управление ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям о том, что с 1 часов (московское время) 16 марта 2020 года через автомобильные пункты пропуска, расположенные в пределах Белгородской области: «Ровеньки», «Вериговка», «Шебекино», «Нехотеевка», «Грайворон», в пределах Воронежской области: «Бугаевка», временно приостанавливается пропуск на въезд на Украину иностранцев и лиц без гражданства. Ограничение не коснется тех, кто имеет право постоянного или временного проживания на территории Украины, граждан Украины с семьями или детьми, сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных на Украине, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных на Украине, и членов их семей, водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажей.

Кроме этого, временно приостанавливают работу автомобильные пункты пропуска через государственную границу, ранее функционирующие в пределах Белгородской области. Краснояружском районе: «Колотиловка» (Россия) - «Покровка» (Украина); Валуйский район: «Логачевка» (Россия)- «Пески» (Украина).

Остальные автомобильные пункты пропуска продолжат функционирование с временной приостановкой пешеходного и автобусного сообщения (кроме легкового и грузового автотранспорта).

По вопросам, возникшим при пересечении российско-украинской государственной границы, можно сообщать по телефону ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 8(4722) 50-85-15 (круглосуточно).