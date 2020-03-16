В Белгородской области мошенники обманом отбирали жилье у собственников

В Белгородской области по решению суда заключены под стражу трое фигурантов уголовного дела, связанного с мошенничеством в сфере недвижимости. По предварительным данным, на их счету 17 эпизодов противоправной деятельности. Общий ущерб, причиненный собственникам жилых помещений, оценивается в сумму свыше 30 миллионов рублей.

Как выяснилось во время следствия, для придания незаконному бизнесу видимости легального злоумышленники зарегистрировали коммерческую организацию. Затем они распространили рекламные объявления о предоставлении займов под залог недвижимого имущества. Схема обмана была рассчитана на граждан находящихся в крайне трудном материальном положении. Этим неплатежеспособным белгородцам, как правило, банки отказывают в кредитах.

Попавшихся на обман граждан злоумышленники сообщали, что для получения займа в их фирме необходимо переоформить право собственности на жилье и подписать договор купли-продажи. Фактически они обеспечивали себе возможность беспрепятственно распоряжаться чужим имуществом.

Обманутые граждане все же получали займы. Но при этом часть суммы сразу же удерживалась, якобы в счет первого взноса. Далее кабальные условия ужесточались: начислялись всевозможные штрафы, пени и проценты, которые приводили к тому, что взявшие деньги взаймы вынуждены были отказаться от погашения займов. После этого злоумышленники выселяли граждан из их жилья, мотивируя это неуплатой долга и убеждая в законности своих действий.

Следственным управлением УМВД России по Белгородской области в отношении фигурантов возбужден ряд уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). В настоящее время все уголовные дела объединены в одно производство. Санкции статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.