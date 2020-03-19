В Белгородской области на территории исправительной колонии № 4 произошел пожар

19 марта в 17 часов 15 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях по Белгородской области поступило сообщение, что в Алексеевке по улице Привольная произошел пожар. Задымилась кровля на территории исправительной колонии №4. На место пожара выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 16, № 27, № 58, № №35, №26. Уже на месте было установлено, что задымилась кровля цеха размером 50х30 метров. Людей в помещении не было, так что эвакуация не проводилась. Погибших и пострадавших нет.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Из задымленного помещения были эвакуированы два автомобиля. В 18 часов 29 минут минут спасатели объявили о локализации пожара. Дальнейшая информация уточняется.