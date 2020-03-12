2020-03-13T12:52:16+03:00
Происшествия

В Белгороде горело здание бывшего ресторана

На ликвидацию пожара в центре города спасателям понадобилось более часа
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Сообщение о пожаре по адресу проспект Богдана Хмельницкого, 58, поступило в 15 часов 31 минуту. Сообщалось, что горит старое не эксплуатируемое здание ресторана. К месту происшествия незамедлительно были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 1 , № 4 и специализированной пожарно-спасательной части. Для ликвидации очага возгорания понадобилось более часа.

По предварительным данным, а здании бывшего ресторана «Плаза» загорелась кровли на площади около 100 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Строитель из Белгорода ко дню своего дня рождения выиграл автомобиль
ВТБ и Yamaha запустили новую программу кредитования
Белгородка из поселка Северный подралась с полицейским
В Белгородском госуниверситете прошел V междисциплинарный медицинский форум
43-летний житель Прохоровского района предстанет перед судом за нападение на полицейского
В Воронежской области выберут лучший школьный музей, посвященный Великой Отечественной войне
Tele2 выяснила, какие подарки предпочитают белгородцы на гендерные праздники
В городе Строитель Белгородской области пожарные помогли снять кота с высокого дерева
Владимир Нетёсов: «Уверен, воронежцы воспользуются своим правом и примут активное участие во Всенародном голосовании»
Белгородские энергетики принимают участие в специализированной выставке
В Губкинском городском округе построят новый детский сад «Семицветик»
Белгородская организация-должник может остаться без имущества
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1,8 раза по итогам февраля
В Белгороде мошенники изобрели новый вид обмана доверчивых граждан
Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карты «Мир»
Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 достигла 83%
На территории Белгородской области ожидаются дожди и сильный ветер
Аптеки Старого Оскола будут подключены к сервису «Электронный рецепт»
"Бабушкин патруль" вышел на дороги Белгородской области
В Белгороде желающие могут сдать нормативы комплекса ГТО «Самбо»
На Белгородчине выберут лучшего учителя
В Белгородской области пройдет горячая линия Управления Роспотребнадзора
Белгородские старшеклассники могут поучаствовать в III Всероссийской олимпиаде школьников группы компаний «Россети»
В Белгородской области за мошенничество в особо крупном размере осужден менеджер
В Белгороде с торгов уйдут квартиры, дома и земельные участки