В Белгороде горело здание бывшего ресторана

Сообщение о пожаре по адресу проспект Богдана Хмельницкого, 58, поступило в 15 часов 31 минуту. Сообщалось, что горит старое не эксплуатируемое здание ресторана. К месту происшествия незамедлительно были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 1 , № 4 и специализированной пожарно-спасательной части. Для ликвидации очага возгорания понадобилось более часа.

По предварительным данным, а здании бывшего ресторана «Плаза» загорелась кровли на площади около 100 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется.