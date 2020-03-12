2020-03-12T16:01:15+03:00
Общество

В Белгороде возродили произведение легендарного земляка

В стенах филармонии прозвучала кантата композитора Гавриила Ломакина
Екатерина ПАПАКИНА
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В Белгородской филармонии прозвучала восстановленная кантата Г. Ломакина.В Белгородской филармонии прозвучала восстановленная кантата Г. Ломакина.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Автор – выдающийся общественный деятель России 19 столетия. Гавриил Якимович был уважаемым хоровым педагогом, композитором. У него необычная судьба: родившись в слободе Борисовка в семье крестьянина, он был отпущен на волю графом Шереметевым. Позже он руководил графским хором, вместе со знаменитым композитором Балакиревым основал бесплатную музыкальную школу, преподавал пение в Императорской Придворной певческой капелле, Императорском училище правоведения и Александровском лицее, был дружен с представителями легендарной «Могучей кучки».

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Среди учеников Ломакина – множество выдающихся деятелей искусства, а более 60 его романсов на слова знаменитых поэтов, вокальные ансамбли, светские и церковные произведения, обработки народных песен заслужили высокие отзывы современников.

В наше время автора незаслуженно забыли, считают музыковеды. Оттого и особенно торжественной получилась презентация первого издания партитуры и голосов, восстановленного произведения - кантаты «Stabat Mater».

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Сегодня состоялось историческое событие, - подчеркнула директор Белгородской филармонии Светлана Боруха. - Хочу поблагодарить Рашита Нагаматуллина, главного дирижера симфонического оркестра, за работу над партитурами и Елену Алексееву, главного дирижера нашего академического хора, за работу над хоровыми партитурами. Я думаю, что издав эти ноты, мы даем вторую жизнь этому музыкальному произведению и позволяем ему, сохраняясь в библиотеках страны, в консерваториях, в филармониях, снова обрести возможность исполнения на академических сценах. Там где есть симфонические оркестры и хоры, должна звучать музыка Ломакина.

Елена Алексеева занималась восстановлением хорового блока кантаты. Она с сожалением говорит, что потомкам известно совсем немного партитур автора. А его работы – уникальны для русского искусства:

- Содержание католической молитвы переводится как «мать скорбящая стояла». Она о страданиях Христа на кресте, и о том, что Дева Мария видела казнь собственного сына. Это очень серьезное драматическое по содержанию произведение. К тексту «StabatMater» обращалось огромное количество композиторов, в основном западно-европейских. Что касается Ломакина, он был одним из основателей хоровой школы, можно сказать, он рискнул обратиться к этому жанру.

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Впервые эта кантата Ломакина была исполнена в 1865 году в Дворянском собрании Петербурга и получила восторженные отзывы.Сейчас произведение исполнили симфонический оркестр филармонии под управлением Рашита Нигаматуллина и академический хор под управлением Елены Алексеевой. После прослушивания нескольких частей старинного музыкального шедевра, все присутствующие сошлись во мнении о невероятном таланте автора и необходимости возрождения его творений.

В ходе мероприятия ноты были переданы в областную библиотеку, белгородский институт искусств, а также представителям районных управлений культуры. - Это произведение является не только достоянием нашего Белгородского края, но и без преувеличения всей страны, - подчеркнул Сергей Ефимов, главный инженер филиала «Газпром трансгаз Москва» «Белгородское линейное производственное управление магистральных газопроводов» - предприятия, благодаря поддержке которого и состоялось издание уникальной партитуры произведения Ломакина.

В Белгородской филармонии прозвучала кантата композитора Гавриила Ломакина..Наталия ИЛЮШНИКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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