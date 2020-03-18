2020-03-18T17:08:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Белгородской области 14 человек остаются на карантине, 68 – самоизолированы в своих домах

Евгений Савченко рассказал, что делается в регионе, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области 14 человек остаются на карантрне, 68 – самоизолированы в своих домах.В Белгородской области 14 человек остаются на карантрне, 68 – самоизолированы в своих домах.
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Губернатор области Евгений Савченко, обращаясь сегодня к белгородцам, подчеркнул, что в регионе принимается весь комплекс мер для недопущения появления и распространения коронавирусной инфекции. При этом он отметил, что эпидемиологическая обстановка в области остается спокойной. Заболевших «COVID-19» в регионе нет. 14 человек находятся на карантине, 68 – самоизолированы в своих домах. Среди тех, кто самоизолирован, в основном, люди, прибывшие из зарубежных поездок, и их близкие . За состоянием всех этих белгородцев наблюдают медики.

Евгений Савченко отметил: «В регионе действует оперативный штаб, руковожу его работой лично я. Ситуация на продовольственном рынке области стабильна. Существенных колебаний в ценах и поставках продуктов и промышленных товаров первой необходимости нет и не ожидается. Правительством области и федеральными структурами ведется соответствующий мониторинг".

Также губернатор рассказал о ситуации с учебным процессом. По плану проходит учебный процесс в оставшиеся до начала школьных каникул дни в общеобразовательных учреждениях региона. За исключением 3-х вузов (Белгородского государственного аграрного университета имени Горина, Белгородского университета кооперации, экономики и права, Старооскольского филиала Российского государственного геологоразведочного университета имени Орджоникидзе) в штатном режиме обучаются и студенты высших и среднеспециальных учебных заведений.

Евгений Савченко подчеркнул: «Предпосылок для волнения нет. В области принимается весь комплекс мер для недопущения появления и распространения коронавирусной инфекции. Медицинские учреждения и санитарные службы держат ситуацию под контролем. Прошу вас соблюдать элементарные меры предосторожности – мойте руки, старайтесь избегать массовых мероприятий, укрепляйте свой иммунитет, следите за состоянием своего здоровья, не занимайтесь самолечением».

ИСТОЧНИК KP.RU

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