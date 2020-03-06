2020-03-06T23:24:09+03:00
Общество

Белгородцы встретили весну в Выставочном зале «Родина»

«Чего хочет женщина?» - мероприятие под таким названием объединило разные виды искусства
Екатерина ПАПАКИНА
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..Фото: Екатерина ПАПАКИНА
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В течение нескольких часов здесь работали площадки, где любой желающий мог приобщиться к творчеству. К примеру, мастер-классы по живописи, глиняной игрушке и скрапбукингу. Поздравить с наступающим праздником близких и друзей гостям мероприятия предлагали и посткроссеры: оформление открытки, художественные марки, да само и составление текста послания - выяснилось, что оправка почты может быть настоящим искусством.

Активным обсуждением и даже коллективным творчеством закончился мастер-класс по созданию лирических стихотворений в жанре хокку, возглавляемый известным радио-ведущим, поэтом Дмитрием Мешковым. Не смотря на колоссальное различие менталитетов, белгородцам все же покорилось это сложное чисто японское искусство.

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Состоялись также и увлекательная лекция Виктории Дегтярёвой о языке цветов, занятие-тренинг от арт-терапевта Максима Васильева, показ дизайнерской одежды театра моды «Эстамп» и даже концерт студентов и преподавателей Белгородского института культуры.

«Ответ простой: женщина хочет праздника!» – дружно резюмировали гости и организаторы прошедшего мероприятия. Он в выставочном зале и состоялся.

Больше фото.

ИСТОЧНИК KP.RU

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