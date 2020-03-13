2020-03-13T13:11:19+03:00
Происшествия

Стали известны подробности пожара в центре Белгорода

На месте ликвидации пожара работали 55 человек и 20 единиц спецтехники
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.
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Более часа потребовалось спасателям, чтобы потушить пожар, который произошел вчера во второй половине дня в здании бывшего ресторана, расположенного в центральной части города. На месте работали 55 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС — 36 человек и 11 единиц техники.

Сразу же по прибытии на место была получена информация, что горит кровля на площади 100 метров и сильно задымлено одноэтажное здание. Потушить огонь пожарным удалось в 16 часов 44 минуты. К этому часу оказалась поврежденной кровля на площади 200 квадратов, которая впоследствии обрушилась. Пострадала и внутренняя отделка здания.

Погибших и пострадавших нет. Причину пожара еще предстоит установить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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