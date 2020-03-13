Стали известны подробности пожара в центре Белгорода

Более часа потребовалось спасателям, чтобы потушить пожар, который произошел вчера во второй половине дня в здании бывшего ресторана, расположенного в центральной части города. На месте работали 55 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС — 36 человек и 11 единиц техники.

Сразу же по прибытии на место была получена информация, что горит кровля на площади 100 метров и сильно задымлено одноэтажное здание. Потушить огонь пожарным удалось в 16 часов 44 минуты. К этому часу оказалась поврежденной кровля на площади 200 квадратов, которая впоследствии обрушилась. Пострадала и внутренняя отделка здания.

Погибших и пострадавших нет. Причину пожара еще предстоит установить.