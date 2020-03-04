Сотрудники белгородской почты нашли ближайшую родственницу погибшего подводника

Сотрудники пресс-службы белгородской почты, начальник отделения почтовой связи №309110 в поселке Ивня и почтальоны отделения разыскали внучатую племянницу погибшего подводника Алексея Андреевича Касталанова. Женщина рассказала о герое и передала его фотографию. Контактные данные направлены в Разведывательно-водолазный клуб, который занимается поиском подводников, погибших в годы Великой Отечественной Войны в Финском заливе.

Уроженец поселка Ивня Ивнянского района Белгородской области служил на подводной лодке Л-2 и погиб в годы ВОВ в Финском заливе. В рамках международного проекта «Поклон кораблям Великой Победы» сотрудники УФПС Белгородской области приложили все усилия для поиска близких героя.

«Мы обращались в администрацию городского поселения, поднимали архивы, но место жительства и имена родных этого подводника сначала не удалось установить, - рассказала почтальон почтового отделения №309110 Зинаида Силина. - Я работаю много лет, разношу корреспонденцию и пенсию, поэтому в поселке знаю многих, отношения с жителями доверительные. Некоторые и ключи оставляют, и о семье рассказывают».

Жительница поселка Валентина Голубятникова сообщила сотруднику почты, что дальние родственники подводника – Владимир Николаевич Михаличенко и его супруга Вера – живут в Ивне. После этих сведений сотрудник пресс-службы УФПС Белгородской области вместе с журналистом регионального СМИ выехали в Ивню для подтверждения информации.

С помощью почтальонов выяснили точный адрес и место работы дальних родственников Алексея Касталанова. Они рассказали, что ближайшая родственница – внучатая племянница героя Наталья Павловна Камьянова (в девичестве – Скачкова) проживает в Ивне. Почтальоны также помогли установить точный адрес женщины.

«Моя бабушка Юлия Андреевна Касталанова – родная сестра Алексея. Кроме нее, у Алексея было еще две родные сестры – Анна и Екатерина. В 41 году, когда началась война, его со службы сразу призвали на войну, даже домой не заходил, - вспоминает Наталья Павловна. - В последнем письме, которое получили от него, написал, что из Кронштадта ушел в море. После этого ничего не приходило. Много позже получили треугольник – пропал без вести. В течение нескольких лет пыталась найти какие-то сведения о нем, но безуспешно».

До войны Алексей Касталанов закончил профессиональное училище по специальности моторист – мастер, обслуживающий двигатели внутреннего сгорания. В семейном архиве осталась фотография Алексея Андреевича в военно-морской форме. Наталья Павловна увеличила ее и каждый год с дочерью Валерией участвует с портретом в шествии «Бессмертный полк».

Отметим, что международный проект «Поклон кораблям Великой Победы» реализуется Разведывательно-водолазным клубом при поддержке Фонда президентских грантов и Русского географического общества. Благодаря работе добровольцев в течение нескольких лет установлены личности более чем 700 подводников.