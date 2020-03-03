Белгородцев предупреждают: «Единая информационная служба ЖКХ» - это не администрация

Очень серьезная с виду бумага: с изображением печати (кстати, в ней нет реквизитов организации, что по закону быть положено) и чьей-то подписи (без должности, опять же, как положено), а также с принудительными сроками поверок и ссылками на Федеральное законодательство.

Но не торопитесь брать под козырек и приглашать домой эксперта, думая, что это – распоряжение администрации вашего населенного пункта. Вот официальное обращение белгородской мэрии, полученное в ответ на запрос редакции «Комсомолки»:

«Уважаемые жители города Белгорода! В Белгороде участились случаи распространения листовок по почтовым ящикам с указанием на необходимость поверки индивидуальных приборов учета воды. Это реклама разных организаций, именуемых «городской», «единой» службой. Данные «службы» не имеют никакого отношения к органам местного самоуправления города Белгорода, не являются муниципальным учреждением или предприятием. Листовки носят информационный, рекомендательный характер, граждане не обязаны обращаться в указанные службы для поверки или замены счетчиков ресурсов».

В интернете мы выяснили, что эта единая информационная служба ЖКХ работает во многих регионах России. Поэтому было принято решение дозвониться по указанному в извещении телефону и уточнить тонкости процесса. Оператор службы любезно порекомендовала игнорировать извещение в том случае, если срок поверки счетчиков еще не подошел. Но напомнила, что за месяц до его истечения надо обязательно вызвать специалиста. То есть, получается, что обращение в данную службу для поверки или замены - вовсе не принудительный процесс, и не грозит потребителю какими-то штрафными санкциями, как это можно понять из текста полученного извещения.