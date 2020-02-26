Клиенты банка «Открытие» могут вернуть налоги

Речь идёт о договорах инвестиционного и накопительного страхования жизни от СК "Росгосстрах Жизнь" - общая сумма налоговых вычетов может достичь 297,5 миллиона рублей.

Клиенты банка «Открытие», купившие полис сроком от пяти лет, могут получить от государства налоговый вычет в размере 13% от оплаченной страховой премии. Выплату размером до 15 600 рублей в год можно оформить на специальном сайте страховой компании, не выходя из дома.

Во все продукты «Росгосстрах Жизнь», которые представлены в отделениях ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», включен сервис «Налоговый консультант». Сервис дает возможность оформить по инвестициям в ИСЖ и НСЖ налоговый вычет онлайн, а также получить консультации по подготовке и проверке документов в налоговую службу. Чтобы получить вычет, клиент может подать декларацию за прошлый год в налоговую как самостоятельно, так и через своего работодателя. Для этого нужно получить соответствующую справку на сайте налоговой. Более того, у работодателя можно получить вычет по взносам, уплаченным в 2020 году.