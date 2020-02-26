2020-02-27T10:38:22+03:00
Общество

Самый возрастной участник конкурса «Мастера гостеприимства» - из Белгородской области

В Тульском Кремле завершился первый день второго полуфинала всероссийского соревнования турпроектов
Екатерина ПАПАКИНА
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..Фото: Екатерина ПАПАКИНА
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В нем участвуют 118 конкурсантов из различных регионов ЦФО - в том числе и 4 жителя Белгородчины. Все полуфиналисты показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и теперь воочию доказывают право на успех присланных ими проектов.

Приветствуя собравшихся на церемонии открытия, первый заместитель Губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев выразил надежду, что участники в полной мере прочувствуют и оценят тульское гостеприимство. А гендиректор организации «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров пояснил, что город и место проведения полуфинала выбраны не случайно, ведь в этом году Тульский Кремль отмечает свое 500-летие, а это - событие общероссийского масштаба. Отметил Комиссаров и большое количество участников конкурса, у которых нет возрастных пределов для инициативы - упомянув в качестве примера 69-летнего Александра Базарова из Губкина, организовавшего единственный в стране музей истории волонтерства.

Заместитель же председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов, поделился не только планами по поддержке развития туризма в стране, но и выразил уверенность, что в будущем соотношение цены и качества в отечественной сфере туризма позволит стране на должном уровне конкурировать с зарубежьем.

Организаторы и высокие гости проекта уверены: в стране огромный потенциал для развития туризма. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Организаторы и высокие гости проекта уверены: в стране огромный потенциал для развития туризма.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Первый день полуфинала выдался насыщенным: конкурсанты решали индивидуальные и групповые аналитические задания, общались с экспертами.

- Это ни с чем не сравнимый опыт, - признается директор Культурно-исторического центра князей Юсуповых в Ракитном Вера Матвеенко. - Особенно радует, что так много людей, влюбленных в родную землю и желающих поделиться этим чувством с другими. Все проекты интересны, по-своему уникальны. Много ценной информации дают нам и приглашенные организаторами эксперты-наставники.

Кстати, отличной точкой дня стали мастер-классы от гуру сферы гостеприимства, плавно переходящие в общение на темы, интересующие конкурсантов. О том, как и чем накормить туриста рассказала координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова - а некоторые участники мероприятия даже выразили желание присоединиться к проекту в следующем году. Очень точными и нестандартными путевыми заметками поделился самый знаменитый англичанин России, ведущий программы "Поедем, поедим" Джон Уоррен. Он признался, что за 8 лет путешествий проекта по стране, четко видна положительная тенденция: с каждым годом растет качество услуг, их разнообразие и желание создать для гостей действительно уникальные предложения.

Общение с профессионалами - уникальная возможность стать лучше. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Общение с профессионалами - уникальная возможность стать лучше.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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