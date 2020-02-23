2020-02-23T21:33:18+03:00
Звезды

В белгородском центре творчества «Сокол» прошел праздничный концерт

Под бурные аплодисменты зрителей выступил ансамбль песни и пляски Погрануправления ФСБ
Екатерина ПАПАКИНА
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..Фото: Екатерина ПАПАКИНА
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Решение о таком подарке горожанам – концерте ансамбля «Донская застава», отметившего в прошлом году 25-летие - было принято руководством ведомства. Об этом рассказал, приветствуя гостей, заместитель начальника Пограничного управления ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям подполковник Василий Казаков. Кроме этого, за плодотворное сотрудничество подполковник вручил Благодарственное письмо директору центра творчества Александру Ищенко.

. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

А заместитель председателя регионального Совета ветеранов, капитан первого ранга в отставке Анатолий Бурик пожелал всем присутствующим море любви и океан счастья. Отметив также и весомый вклад ансамбля в дело воспитания подрастающего поколения, развитие культуры, сохранение истории и традиций России.

И действительно, репертуар ансамбля, возглавляемого Романом Шориным, поражает своей широтой: от военных песен до современных поп-композиций, от знаменитого «Яблочка» до русской народной плясовой. Неудивительно, что полуторачасовое выступление коллектива не оставило зрителей равнодушными: провожали артистов продолжительными аплодисментами и криками «браво».

. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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