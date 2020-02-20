В Белгороде отметили Всемирный день православной молодежи

Первым из них стала встреча дискуссионного клуба молодежного движения «Прав?Да!» на известной в городе арт-площадке «Мануфактура». Темы для обсуждения была выбрана более чем актуальные: что такое выбор в пользу будущего и есть ли место для веры в интернете, где люди сегодня проводят большую часть жизни?

Фото из архива движения «Прав?Да!».

Своим видением и опытом поделились спикеры: ведущая православный блог начинающая писательница Дарья Косинцева, автор книг «Дневник бывшей атеистки» и «Меньше ада», священник Николай Бабкин, вполне медийный батюшка, блог которого «Дневник священника» стал лучшим проектом года и победителем премии «Серебряный лучник» и основатель широко представленной в белгородских вузах организации «Путь в будущее» Александр Рудов.

И сами спикеры, и их слушатели однозначно уверены: современная жизнь диктует и современные способы миссионерской деятельности. Что же касается выбора жизненного пути – главное, чтобы он был наполнен добром и созиданием.

Фото из архива движения «Прав?Да!».

Следующим событием стало подведение итогов областного конкурса рисунков и декоративно-прикладного творчества «Мой Бог» в ДК «Энергомаш». Мероприятие, организованное Центром молодежных инициатив и местным отделением Российского Союза Молодежи, стало для региона уже доброй традицией. Свои работы на конкурс представило более двух с половиной тысяч ребят из самых разных районов области. Под бурные аплодисменты грамоты и подарки от организаторов и Белгородской митрополии получили 25 ребят. Работы юных талантов были представлены здесь же и вызвали много положительных отзывов гостей мероприятия.

Фото из архива Белгородской митрополии.

Прекрасным же завершением праздника по праву можно назвать концерт Юлии Чичериной. Певица вместе со своей рок-группой исполнила как хорошо знакомые хиты, так и композиции, написанные сравнительно недавно. Атмосфера в зале царила удивительная – больше всего это походило на встречу друзей, которые очень скучали друг по другу. Естественно, и спонтанные сеансы коллективного пения прошли на самом высоком уровне, за что певица не раз благодарила зрителей.

Фото из архива Белгородской митрополии.

Отметим, что вход на концерт был совершенно бесплатным. Поэтому зал с трудом вмещал огромное количество белгородцев - сидящих, стоящих, танцующих, размахивающих фонариками и получающих истинное удовольствие от происходящего.