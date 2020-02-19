2020-02-19T18:25:21+03:00
Общество

В Белгородской области осужден черный копатель

Староосколец задержан при попытке продать предметы, представляющие высокую историческую ценность
Никита Пасмурный
Поделиться:
В Белгородской области осужден черный копательВ Белгородской области осужден черный копательФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области задержали старооскольца при попытке реализации предметов, представляющих высокую культурную и историческую ценность. Это шейные гривны, височные подвески, очелье (корона), бусины, которые относятся к восточнославянским выемчатым эмалям и датируются I – III веками н. э.

Фото пресс-службы УФСБ России по Белгородской области.

Фото пресс-службы УФСБ России по Белгородской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, доказана его причастность к незаконному поиску и изъятию археологических предметов из мест залегания на территории региона, а также их последующей реализации. Установлено, что эти предметы обнаружены в ходе незаконных раскопок на территории Старооскольского горокруга.

В итоге суд признал старооскольца виновным и назначил ему наказание в виде штрафа и конфискации археологических предметов в пользу государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пьяный житель Чернянки Белгородской области грубо обругал полицейского
Больше половины россиян подаркам предпочитают деньги
Белгородский ученый вошел в состав совета Российского научного фонда
Сбербанк представил промовклад «Лови весну» со ставкой 5%
Полицейские Старого Оскола по горячим следам задержали подозреваемого в угоне
В Белгородской области на пруду около села Смородино утонул рыбак
Белгородские абоненты Tele2 предпочитают смартфоны Samsung
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
Белгородские росгвардейцы задержали пьяных угонщиков автомобиля
Сочинение школьницы из Шебекино представит округ на региональном конкурсе «Без срока давности»
Павлово-посадский платок по-белгородски показала студия моды на фестивале
ВТБ Лизинг: специальные условия на автомобили Subaru
В Старом Осколе после капремонта открылся зал бокса «Айсберг»
Белгородская пенсионерка предстанет перед судом за оскорбление полицейского
5G на ходу: блогер провел прямой эфир на сети Tele2
В Белгороде 22 школьника стали кадетами класса транспортной безопасности
На вокзале Белгорода прошел урок безопасности для школьников
В детсаду Черноземья из-за коронавируса испугались ребенка, чья мама недавно вернулась из Китая
В Белгородском районе убрали мусор на Новоразуменском кладбище
Объездная дорога обойдется Белгороду в 200 миллионов рублей
Будет ли в Белгородской области еще зима?
Сельхозпредприятие оплатило долг после ареста транспорта
В селе Ивановка Белгородской области появится новый ФАП
По Старому Осколу прошли десантники комбинированного марш-броска
Белгородцы увидят праздничный салют в День защитника Отечества
Вейделевский район Белгородчины стал центром детской моды
Новооскольцы победили в конкурсе на предоставление субсидий из Белгородского областного бюджета