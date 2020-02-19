В Белгородской области осужден черный копатель

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области задержали старооскольца при попытке реализации предметов, представляющих высокую культурную и историческую ценность. Это шейные гривны, височные подвески, очелье (корона), бусины, которые относятся к восточнославянским выемчатым эмалям и датируются I – III веками н. э.

Фото пресс-службы УФСБ России по Белгородской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, доказана его причастность к незаконному поиску и изъятию археологических предметов из мест залегания на территории региона, а также их последующей реализации. Установлено, что эти предметы обнаружены в ходе незаконных раскопок на территории Старооскольского горокруга.

В итоге суд признал старооскольца виновным и назначил ему наказание в виде штрафа и конфискации археологических предметов в пользу государства.