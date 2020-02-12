2020-02-12T18:54:43+03:00
Общество

В военной части Валуйского района Белгородской области погиб солдат-срочник

Погибшего обнаружили одетым в военную форму
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Солдатский быт. Фото: prizivniku.com.Солдатский быт. Фото: prizivniku.com.
Изменить размер текста:

В военной части № 34670, которая расположена в селе Солоти Валуйского городского круга Белгородской области, был обнаружен погибший солдат, проходивший срочную службу. Парня нашли в военной форме повешенным, сообщает телеграмм-канал «Белгород-1».

В Военном следственном отделе СК России по Воронежскому гарнизону сообщили, что в соответствии с законом будет проведена проверка. В Главном военном следственном управлении Следственного комитета России рассказали, что такая информация к ним пока не поступала.

Призывники войсковой части № 34670 проходят службу в рядах: мотострелковых батальонов; танкового батальона; гаубичных артиллерийских дивизионов; зенитного и реактивного артиллерийского дивизиона; батальона разведки; роты РЭБ; саперной роты; роты БПЛА; взвода управления и радиолокационной разведки, сообщается на сайте prizivniku.com.

В городке построен полигон, обустроенный современными тренажерами, техникой. Вместе с казармами солдаты живут в мобильном палаточном лагере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
За что уволили губернатора Чувашии - за простодушие или «хамское отношение к людям»
Две недели назад президент с обидной формулировкой «за утрату доверия» отстранил от должности главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева, заставившего подпрыгивать пожарного за ключами от новой машины. [Часть 2]
Новости 24
Староосколец завоевал серебро на соревнованиях по стрельбе из лука
Гибель на пожаре жителя Шебекино Белгородской области проверит региональный СК
Белгородцы могут оформить права на недвижимость в течение часа
22-летний белгородец предстанет перед судом за убийство водителя такси
ВТБ снизил ставки на кредитование мототехники
Пять тонн нелегального табака пытались переправить через белгородскую границу
В Черноземье услугами СберМобайл пользуются уже более 63,9 тысячи клиентов
В Белгородской области энергетики обследуют ЛЭП с помощью беспилотников
В Белгород приезжает Junior Music Tour
В Белгороде решили позаботиться о кормящих мамах
Управленца крупного белгородского предприятия подозревают в получении откатов на полмиллиона
Белгородская художница надеется на своей выставке найти дом для собачки Тяпы
Белгородскую область накроют снегопады
Попавшего в ДТП белгородца пришлось вырезать из поврежденного авто
Tele2 подводит итоги развития MVNO-направления в 2019 году
Во время пожара в селе Айдар Белгородской области рухнула крыша горящего дома
Дворы и улицы Белгорода чистят и от снега 159 единиц спецтехники
Белгородцев приглашают на военную службу в ФСБ
ВТБ: ставки всей линейки ипотечных программ снижены
В Белгороде вновь пройдет ежегодный фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки»
Белгородские приставы вернули итальянцу его собственность
39-летний белгородец предстанет перед судом за убийство 7-летней давности
Белгородские студенты стали призерами профессиональной олимпиады «Неотложка 2020»
На территории Белгородской области ожидается ухудшение погодных условий