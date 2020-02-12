В военной части Валуйского района Белгородской области погиб солдат-срочник

В военной части № 34670, которая расположена в селе Солоти Валуйского городского круга Белгородской области, был обнаружен погибший солдат, проходивший срочную службу. Парня нашли в военной форме повешенным, сообщает телеграмм-канал «Белгород-1».

В Военном следственном отделе СК России по Воронежскому гарнизону сообщили, что в соответствии с законом будет проведена проверка. В Главном военном следственном управлении Следственного комитета России рассказали, что такая информация к ним пока не поступала.

Призывники войсковой части № 34670 проходят службу в рядах: мотострелковых батальонов; танкового батальона; гаубичных артиллерийских дивизионов; зенитного и реактивного артиллерийского дивизиона; батальона разведки; роты РЭБ; саперной роты; роты БПЛА; взвода управления и радиолокационной разведки, сообщается на сайте prizivniku.com.

В городке построен полигон, обустроенный современными тренажерами, техникой. Вместе с казармами солдаты живут в мобильном палаточном лагере.