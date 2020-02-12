Николая Грешилова не хотят видеть в корпорации «Гринн»

На официальном сайте корпорации «Гринн» обновили информацию о генеральном директоре – теперь ей управляет Анастасия Воронина. Впрочем, о назначении Анастасии Геннадьевны стало известно еще 5 февраля. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ.

.

.

- Действительно произошла смена директора. Я вступаю в права на основании решения акционеров. Позиция бывшего гендиректора по этой ситуации будет понятна после выхода его из отпуска, - прокомментировала ситуацию Анастасия Воронина изданию «Коммерсант».

Увольнение Николая Грешилова происходило с грандиозным скандалом о котором писали курские и федеральные СМИ. Почему? Давайте разбираться.

Купеческое слово

Разговоры о том, что корпорация «Гринн» переживает не лучшие времена, ходили уже давно. Дошло до того, что вмешаться пришлось Роману Старовойту, еще будучи врио губернатора. Он надеялся, что Николай Грешилов оценит его поддержку и переведет юридическое лицо в Курск.

- Не секрет, что у компании некоторое время назад были трудности. Мы с Николаем Николаевичем обсудили большую финансовую нагрузку корпорации, возможности ее реструктуризации. Я с радостью согласился помочь. Единственная у нас была договоренность - если вопросы решатся, то Николай Николаевич вернется и переведет юридическое лицо в Курск. Была проведена большая работа с банками.18 марта 2019 года окончательно оформлена реструктуризация. Николай Николаевич, могу ли я воспользоваться такой аудиторией и все-таки попросить вас сдержать купеческое слово? Давайте проработаем вместе этот вопрос и вернемся все-таки в Курск. Я думаю, все поддержат! – отмечал глава области на стратегической сессии, посвященной развитию региона, 28 марта 2019 года.

Вот только слова своего бизнесмен не сдержал. В декабре на сайте корпорации Николай Грешилов подтвердил, что у компании «Гринн» появился новый владелец - ему принадлежат все 100%. Сам же бизнесмен основал новую инвестиционно-строительную компанию «ННГ», зарегистрированную в Курске.

-Тем самым, получается, я сдержал купеческое слово перед губернатором Романом Старовойтом. Новая компания курская, а не орловская и не московская, - сообщил Николай Грешилов». Многие почувствовали в этом насмешку.

Золотой парашют

Николай Грешилов, видимо, до последнего старался удержать рычаги управления в своих руках. Иначе как объяснить появившийся в интернете приказ, согласно которому гендиректор запретил сотрудникам общаться с новыми владельцами? Более того, появилась информация, что основатель «Гринна» оспаривает назначение нового генерального директора. Якобы утверждение Анастасии Ворониной прошло с нарушениями.

- Назначенное на 24 января собрание не состоялось, другого гендиректор не назначал. Следовательно, акционеры незаконно провели собрание. А лицо, которое они на этом собрании назначили гендиректором, по подложным документам внесло изменения в ЕГРЮЛ о смене руководителя корпорации. Незаконные действия акционеров уже обжалованы в МВД, прокуратуру и нотариальную палату, - передают на сайте «Коммерсанта» слова людей из окружения Николая Грешилова.

Источники информационного агентства «Абирег» сообщают, что корпоративный конфликт начался сразу же после приобретения букмекерской компанией полного пакета акций корпорации, а Николай Грешилов якобы рассчитывал на «золотой парашют» в 100 млн рублей для досрочно покидающего компанию гендиректора. Но, видимо, ему в этой почести отказали.

- По установленным ранее условиям увольнения гендиректора, покидая пост по собственному желанию, он не получает никаких бонусов. Но если решение об отставке принимают акционеры, то он вправе претендовать на отступные в несколько десятков миллионов, - объяснили источник конфликта в издании «Коммерсант».

Но стоит ли премировать кого-либо, если компания находилась, мягко говоря, не в лучшем финансовом положении? В информационном агентстве Kursksiti сообщили, что «на краю финансовой бездны оказались не только компания, но и 13 тысяч наемных работников и члены их семей».

Николай Грешилов, похоже, рискует не только остаться без «золотого парашюта», но и вовсе лишиться возможности заходить в родной офис.По информации все того же Kursksiti , Анастасия Воронина в сопровождении директора брянского ЧОП прибыла в головной офис корпорации, где топ-менеджерам объявили о законной смене руководства и приказали больше не пускать в здание Николая Грешилова. Не исключено, что после такого скандала наименование «Гринн» также придется сменить на другое – все-таки репутация крайне важна в современном бизнесе

Автор: Петр МАМОНТОВ