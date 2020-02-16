На рубеже Огненной дуги в Белгородской области достали из земли башню легендарного Т-34

Башня танка с бортовым номером 31 была обнаружена местными жителями в посёлке Яковлево. На место находки прибыли поисковики клуба «Огненная дуга», полицейские и сотрудники МЧС России, которые обследовали окружающую территорию на предмет нахождения мин или неразорвавшихся снарядов.

После этого краном из земли была поднята башня танка, правда, без верхней части, где располагались люки. Эксперты и поисковики высказывают несколько вариантов объяснения такого состояния танка.

Фото Михаила Вайнгольца.

Как рассказал эксперт по вооружению ВОВ Виталий Горковенко, это танк Т-34-76 образца 1943 года, где индекс 76 обозначал калибр пушки. Его начали выпускать в конце 1942 года. От ранних моделей он отличается башней улучшенной формы, которая по форме близка к правильному шестиугольнику. Из-за характерной формы такую башню в войсках называли «гайкой».

Башню могло снести с корпуса из-за попадания снаряда. Либо это был снаряд большого калибра, и он попал прямо в башню, либо он попал в корпус прямо в место хранения боекомплекта танка, в результате детонации собственных снарядов верх бронемашины могло отбросить на несколько десятков метров. Второе предположение подтверждает и отсутствие части башни вместе с люками. Возможно её поисковики ещё найдут ниже в этой же яме, либо в непосредственной близости, считает эксперт.

Фото Михаила Вайнгольца.

После того, как с башни смыли болотную грязь, было обнаружено, что на танковой пушке отсутствует затвор и прицел. Поэтому поисковики пришли к мнению, что танк был взорван самим экипажем при отступлении в марте 1943 года, когда советским войскам пришлось оставить освобождённый почти месяц назад Белгород. На тот момент это был самый современный образец советского танка, поэтому нельзя было допустить, чтобы он в целом виде достался врагу.

Фото ИПК "Огненная дуга"

На данный момент до конца неизвестна судьба остального корпуса. Предположительно, именно в ходовую часть попал снаряд, что и обездвижило боевую машину. По рассказам местных жителей, корпус танка находился неподалёку. Его уже могли достать чёрные копатели, чтобы продать коллекционерам, либо просто сдать на металлолом.

Как рассказали в историко-поисковом клубе «Огненная дуга», после реставрации башня танка пополнит экспонат одного из музеев Белгородской области. Возможно, будет установлена на площадке возле музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление». Ведь, в настоящее время больше половины выставленных здесь образцов военной техники поступили на вооружение уже после Курской битвы, как, например, танк Т-34-85.