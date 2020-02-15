2020-02-15T13:44:38+03:00
Происшествия

Из шахты в поселке Яковлево Белгородской области эвакуированы 245 горняков

Рабочие вынуждены были покинуть шахту из-за сильного задымления
Ирина ТАРАСОВА
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Фото с места событий предоставлено пресс-службой МЧС России по Белгородской области.Фото с места событий предоставлено пресс-службой МЧС России по Белгородской области.
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Сегодня, 15 февраля, около 10 часов утра, на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы МЧС поступило сообщение о сильном задымлении в шахте поселка Яковлево Белгородской области. Задымление рудника произошло на глубине 400 метров из вентиляционного отсека. По уточненной информации, которую передача пресс-служба МЧС России по Белгородской области, все 245 человек на нынешний момент покинули шахту. Пострадавших нет.

Отмечается, что после поступления сигнала к месту происшествия были незамедлительно направлены два отделения военизированной горноспасательныой части, а также дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 36 и № 40. Как сообщает ведомство МЧС, всего для операции по эвакуации горняков было привлечено 26 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС 10 человек и 3 единицы техники.

Эвакуация людей происходила в несколько этапов. После того как на поверхность было поднято около двухсот рабочих, в шахте оставались еще 17 человек. Последними покинули шахту 8 человек из обслуживающего персонала, которые поддерживали работоспособность шахты. Все это время они находились в безопасном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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