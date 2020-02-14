2020-02-14T16:55:16+03:00
Общество

Белгородская мэрия вынесла своим чиновникам «модный приговор»

Уже в марте первые сотрудники городской администрации будут обязаны ходить на работу в униформе
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородская мэрия вынесла своим чиновникам «модный приговор».Белгородская мэрия вынесла своим чиновникам «модный приговор».
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Распоряжение мэрии Белгорода об утверждении форменной одежды и знаках различия муниципальных служащих подписал мэр города Юрий Галдун. Этим распоряжением утверждается форменная одежда и знаки различия муниципальных служащих администрации. Деньги на покупку униформы возьмут из средств, предусмотренных на «обеспечение деятельности администрации города», говорится в распоряжении. Контроль за исполнением «модного приговора» возложен на вице-мера Белгорода Василия Голикова. Уже в марте униформу примерят первые «счастливчики» - 15 сотрудников управления административной технической инспекции.

Затем униформу оденут еще 90 чиновников управлений. Отмечается, что вскоре новую форму будут обязаны носить и другие сотрудники городской администрации. И в первую очередь те, кто работает в комитете имущественных и земельных отношений, управлении потребительского рынка, а также специалисты департамента городского хозяйства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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