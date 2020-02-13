2020-02-13T10:18:48+03:00
Общество

В деле гибели военнослужащего-белгородца появились новые факты

Возможной причиной смерти молодого человека могли стать личные обстоятельства
Ирина ТАРАСОВА
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В деле гибели военнослужащего-белгородца появились новые факты.В деле гибели военнослужащего-белгородца появились новые факты.Фото: "КП" Архив
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В деле гибели военнослужащего одной из воинских частей Белгородского гарнизона появились новые факты. И одной из возможных причин смерти молодого человека называют личные обстоятельства.

Так, как сообщила пресс-служба Западного военного округа, комиссия Западного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего-контрактника одной из воинских частей Белгородского гарнизона. В сообщении ведомства сказано: «По предварительным данным, накануне военнослужащий после завершения рабочего дня 10 февраля 2020 года покинул территорию воинской части, и не вышел на службу. Тело военнослужащего без признаков насильственной смерти было обнаружено местными жителями. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возможной причиной происшествия могли стать личные обстоятельства».

Напомним, что сообщение о смерти солдата в одной из воинских частей, расположенной на территории Валуйского городского округа, сначала появилось в сети интернет и мгновенно обросло различными слухами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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