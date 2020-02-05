2020-02-05T11:31:18+03:00
Экономика

ВТБ Капитал Инвестиции привлекает средства в Pre-IPO фонд

Потенциальная доходность по вложениям может составить свыше 30% годовых, предполагают эксперты
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ВТБ Капитал Инвестиции начал привлечение средств в ЗПИКФ «ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд». Открыта подписка в рамках дополнительной эмиссии. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев продлится до конца февраля. Инструмент доступен только квалифицированным инвесторам.

Pre-IPO фонд инвестирует средства в успешные технологические быстрорастущие компании с планами по выходу на IPO или привлечению стратегического инвестора в ближайшие 2-4 года. Фонд был создан в апреле 2019 года. На первом этапе было привлечено более 1 миллиарда рублей. Уже закрыты две первые сделки, в связи с этим начат второй раунд привлечения средств.

Общий срок функционирования фонда – восемь лет, максимальный его размер – до 10 миллиардов рублей. Вложение средств через данный инструмент предполагает инвестиционный период в четыре года. Выплату инвестиционного дохода по фонду планируется начать через 3-4 года после приобретения пая по мере выхода фонда из профинансированных проектов. В дальнейшем предполагается проведение еще нескольких допэмиссий. В рамках каждого раунда фандрайзинга привлекаются средства клиентов не более, чем на две-три сделки, инвестиционный процесс по ним запускается оперативно, для того чтобы вложения работали максимально эффективно, затем готовится новый допвыпуск паёв. Каждая из сделок может быть в диапазоне от 0,5 до 1,5 миллиарда рублей за долю 5-33% в компании.

- Идея фонда с такими возможностями – уникальная на российском рынке. Мы отмечаем достаточно высокий спрос на этот продукт. Порядка 50 клиентов инвестировали свои средства на первом этапе, в рамках которого порог входа составлял 15 миллионов рублей. Сейчас мы снизили его до 10 миллионов для расширения числа потенциальных клиентов и их удобства. Фонд может показать очень высокую эффективность, что особенно актуально сейчас, когда ставки по депозитам снижаются. Риски при этом относительно невысоки: это не венчурное инвестирование, мы вкладываем средства в уже успешно работающие компании, доказавшие состоятельность своей финансовой модели. ВТБ предоставляет лучшую экспертизу и инвестиционный опыт на рынке и является лидером по объему организованных IPO в России, Восточной и Центральной Европе. В рамках группы уже реализован ряд успешных сделок с похожим мандатом, включая Ленту, Luxoft, EPAM, GridDynamics, ВИСТ Групп, - прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО), председатель совета директоров ВТБ Капитал Управление активами.

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