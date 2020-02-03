2020-02-03T18:35:52+03:00
Общество

В Белгородской митрополии призвали молиться за погибшего

Личность молодого человека, найденного в районе авторынка, установлена
Екатерина ПАПАКИНА
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..Фото: Екатерина ПАПАКИНА
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По предварительным данным от регионального следственного комитета РФ, это был житель Старого Оскола 2001 года рождения, студент Индустриального колледжа города Белгорода. В социальных сетях появилась информация, что ранее он учился в православной гимназии Старого Оскола. В пресс-службе Белгородской митрополии эту информацию подтвердили, но выразили уверенность, что выбор места трагедии никак не связан с религиозными воззрениями погибшего.

В митрополии выражают искренние соболезнования родным и близким молодого человека и призывают усилить домашнюю молитву за него.

- В причинах и мотивах случившегося пусть разбирается следствие. Для РПЦ подобные происшествия связаны лишь с одним: со страшным грехом, в котором, к сожалению, человек уже не сможет покаяться. Поэтому в таких случаях мы просим родных и друзей дома совершать молитву о душе ушедшего, - подчеркнули в пресс-службе.

Что касается Поклонного креста, то он останется на своем месте. В митрополии предполагают провести чин повторного освящения - такова традиционная практика в случаях, когда произошло осквернение святыни.

Напомним, тело молодого человека было обнаружено на Поклонном кресте сегодня утром. Следователи изучают место происшествия, вещи погибшего, рассматривают версии случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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