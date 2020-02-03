2020-02-03T12:38:03+03:00
Происшествия

В Белгороде Поклонный крест стал центром трагедии

На смотровой площадке обнаружен труп молодого мужчины
Наталия ИЛЮШНИКОВАЕкатерина ПАПАКИНА
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В Белгороде в районе авторынка обнаружен труп мужчины.В Белгороде в районе авторынка обнаружен труп мужчины.Фото: "КП" Архив
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Сегодня, 3 февраля, в Белгороде в районе авторынка на Поклонном кресте обнаружено тело мужчины. Силуэт висевшего человека был виден издалека. По факту обнаружения погибшего следственный отдел СУ СК по Белгородской области проводит проверку.

Следователи изучают место происшествия и рассматривают версии случившегося. Как сообщили в областном следственном комитете, личность погибшего пока не установлена, известно лишь, что это молодой мужчина. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, Крест на горе по Студенческой стал уже достопримечательностью, известной далеко за пределами города. Именно здесь открывается шикарный панорамный вид, который украшает немало фотографий жителей и гостей Белгорода. Кроме того, рядом находится храм Живоначальной Троицы, где хранится почитаемая православными святыня - Песчанская икона Божией Матери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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